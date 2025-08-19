Elda Bussinguer
Elda Bussinguer
Presidenta da Sociedade Brasileira de Bioética, pós-doutora em Saúde Coletiva, doutora em Bioética

Corte às vacinas com tecnologia mRNA: uma decisão dos EUA, um retrocesso global

Sob o comando de um negacionista da ciência, a política americana de saúde passa por sua pior crise com consequências que poderão atingir a todos nós, independentemente de onde vivamos ou dos recursos que tenhamos para nos tratar

Publicado em 19/08/2025 às 02h00


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.