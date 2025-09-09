Elda Bussinguer
Elda Bussinguer
Presidenta da Sociedade Brasileira de Bioética, pós-doutora em Saúde Coletiva, doutora em Bioética

Anistia: dever de memória nos constrange a não esquecer o passado

O dever de memória é condição necessária e indispensável à proteção social e à garantia de que não repetiremos os erros do passado que nos levaram a viver condicionados e submetidos à incompetência, à crueldade e ao desprezo pela democracia

