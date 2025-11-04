Presidenta da Sociedade Brasileira de Bioética, pós-doutora em Saúde Coletiva, doutora em Bioética
A chacina do Rio e a violência como estratégia: o que revelam os números?
Violência ganha centralidade como instrumento eleitoral, e números mostram que matar continua rendendo votos — sobretudo sobre corpos pretos e pobres
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00