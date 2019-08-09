Dois irmãos no páreo em Cariacica: um com o PT, o outro contra

Celso Andreon, vereador de Cariacica. Crédito: Câmara de Cariacica

Em Cariacica, dois irmãos hoje trabalham para serem candidatos a prefeito na eleição de 2020: o vereador Celso Andreon (PRTB) e o ex-vereador Saulo Andreon (PSB). Enquanto Celso se declara um antipetista convicto, Saulo já pertenceu aos quadros do PT e, hoje filiado ao PSB, ainda faz parte do mesmo campo político-ideológico e guarda afinidades com o antigo partido.

Apesar de pretenderem concorrer ao mesmo cargo e de nutrirem diferenças políticas bem marcadas, os irmãos Andreon dizem não ver o menor problema na situação. Tanto Celso como Saulo garantem que conversam muito em família e que as discordâncias político-eleitorais não serão motivo de brigas familiares.

"Minha pré-candidatura está mantida", diz Celso. "A gente tem uma conversa boa na família. É tudo muito bem conversado. Tanto eu como o Saulo reconhecemos que somos duas peças no tabuleiro da eleição de Cariacica. Não há nenhum estranhamento."

Filiado ao PRTB, um partido bastante pequeno, Celso decidiu trocar de sigla a fim de conseguir viabilizar candidatura. Quer anunciar a nova casa até o fim do mês. Seja qual for a legenda, assevera, não estará no mesmo palanque que o PT na eleição municipal do ano que vem.

"Não há nenhum constrangimento em ser candidato com o Saulo também na disputa, nenhuma perspectiva de dificuldade, até porque minha posição é de distanciamento do PT. Na eleição, estarei no lado oposto ao que o PT estiver", afirma o vereador.

Saulo Andreon. Crédito: Carlos Alberto Silva

Por sua vez, Saulo Andreon foi vereador de Cariacica por dois mandatos, de 2001 a 2008, e, em suas duas eleições (2000 e 2004), foi candidato pelo PT. Antes do pleito municipal de 2008, filiou-se ao PRTB (mesmo partido que hoje abriga Celso) para concorrer à prefeitura pela primeira vez. Perdeu para Helder Salomão, do próprio PT.

Desde então ficou sem exercer mandatos, mas hoje se declara à disposição do PSB para construir candidatura, atendendo a um chamado da direção municipal do partido do governador Renato Casagrande. O presidente do PSB em Cariacica, Luiz Carlos Índio, confirma que fez o convite e que hoje a direção municipal aposta em Saulo para a prefeitura.

"A nossa pretensão é lançar a candidatura dele a prefeito. Ele hoje é a nossa aposta no município", afirma Índio.

Saulo confirma ter aceitado o convite e que seu nome está à disposição do PSB. Sobre uma possível concorrência íntima com o próprio irmão, também diz não enxergar dificuldades.

"A gente tem conversado bastante em casa e ainda vamos conversar bastante. Tudo ainda está embrionário, mas no momento não tenho nenhuma dificuldade, até porque estamos em projetos diferentes. Acho legítima a pré-candidatura do Celso. Ele construiu uma biografia muito interessante como parlamentar e tem muita credibilidade. Ele está no direito de exercer essa liderança e pode contribuir muito para esse debate. Vamos esperar os desdobramentos desse cenário."

PT E PSB

Na eleição ao governo do Estado em 2018, o PT não apoiou Renato Casagrande. Preferiu lançar sua própria candidata, Jackeline Rocha. Mas, até pela proximidade histórica, há grandes chances de que PSB e PT estejam juntos na eleição de Cariacica em uma chapa que represente o campo de centro-esquerda.

Diferentemente de Luiz Carlos Índio, o presidente estadual do PSB, Carlos Roberto Rafael, não reconhece o projeto de lançar Saulo Andreon como principal aposta do PSB. Segundo ele, o projeto prioritário é lançar a vice-governadora Jacqueline Moraes, também ex-vereadora de Cariacica (de 2013 a 2016).

