Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Meio ambiente

Obscurantismo na gestão transformou Brasil em pária ambiental

Essa imagem ganhou força no exterior pela mediocridade da reação do Itamaraty, que, orientado por uma extravagante "filosofia", emasculou a competente voz de nossos embaixadores

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 06:00

Públicado em 

22 jul 2020 às 06:00
Delfim Netto

Colunista

Delfim Netto

Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles
Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles Crédito: Carolina Antunes/PR
Infelizmente, o presidente Bolsonaro administra a pátria amada com os piores preconceitos identitários e religiosos, além de revelar horror às evidências empíricas. Continua a negar o desaparecimento anual de parte da floresta amazônica apurado pelo Inpe. Os dados anuais revelam grandes flutuações, mas sem clara tendência. O aparente aumento entre 2012 e 2019 parece pura ilusão estatística.
Deixemos de lado, por um instante, a "conspiração" interna e externa contra a nossa eficiente e competitiva atividade agroindustrial, resultado do forte apoio político à Embrapa, que "inventou" a agricultura tropical. Esta é, mesmo, respeitada por nossos competidores internacionais – EUA, Europa, Austrália, Argentina, todos fora dos "trópicos". Feito isso, vamos aos fatos.

Veja Também

Procuradoria pede que Justiça afaste Ricardo Salles do Meio Ambiente

Qualquer pessoa informada sobre a proteção ambiental no Brasil sabe que o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e o Código Florestal criaram as condições para o conhecimento seguro (como o Inpe faz) em que se desenvolve nossa agricultura. Nem mesmo o deplorável "deixa passar a boiada" do ministro Salles pode alterar isso.
Os números a seguir, calculados pela Embrapa através do CAR para 2018, dão boa ideia do problema: a área destinada à proteção ambiental é de 66,3% do total (unidades de conservação pública e privada e vegetação nativa, 52,5%; terras indígenas, 13,8%).

Veja Também

Economia diz que Brasil está entre os que mais preservam meio ambiente

Trata-se de uma área equivalente à da Europa. A área utilizada para a atividade agropastoril é, por sua vez, de 30,2% do território nacional: 22,2% plantados, lavoura, pastagem, floresta; 8% pastagens nativas. Para cada hectare plantado, temos, portanto, dois reservados à conservação ambiental!
Quanto à Amazônia, é bom lembrar que temos hoje alocados para tentar proteger uma área de 5 milhões de km2 (60% do país) e 17 mil km de perímetro, 40 mil homens da força armada profissional, com a coordenação do vice-presidente Mourão.

Veja Também

Há exagero e interesses políticos, diz Guedes sobre críticas à gestão ambiental

É isso que Bolsonaro e seus ministros das Relações Exteriores e do Meio Ambiente deveriam estar mostrando ao mundo em vez de choramingar contra um complô imaginário que quer nos tirar a Amazônia.
Foram atitudes obscurantistas do ministro do Meio Ambiente (que execrou os competentes burocratas de seus quadros) que ajudaram nossos competidores a transformar o Brasil no pária destruidor do equilíbrio ambiental do planeta Terra.

Veja Também

Devemos promover avanços na legislação ambiental, nunca retrocessos

Essa imagem ganhou força no exterior pela mediocridade da reação do Itamaraty, que, orientado por uma extravagante "filosofia", emasculou a competente voz de nossos embaixadores, reconhecidos desde sempre como diplomatas altamente sofisticados e eficientes na defesa do interesse nacional.

Delfim Netto

Delfim Netto é um dos colunistas de A Gazeta

Tópicos Relacionados

Agronegócio Economia Jair Bolsonaro Meio Ambiente Ricardo Salles Ministério do Meio Ambiente
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira
Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
O mundo não está ficando mais violento, você é que está com mais aversão ao risco
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados