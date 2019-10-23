Delfim Netto
Delfim Netto
Economista, professor universitário, ex-deputado federal e ex-ministro da Fazenda. Neste espaço, faz reflexões sobre as decisões econômicas do país. Escreve às quartas

Nobel de Economia deveria ser inspiração para governo Bolsonaro

Os “achistas” talvez possam salvar o país se, humildemente, se renderem à metodologia de trabalho proposta pelos três ganhadores do prêmio em 2019

Publicado em 23/10/2019 às 05h01
Atualizado em 23/10/2019 às 09h35


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.