Há esperança de administrar a dívida mesmo com um modesto crescimento

Queda no PIB Crédito: Pixabay

Parte importante dos problemas que nos afligem é consequência do próprio processo civilizatório. As pandemias são, entretanto, previsíveis: sabemos que um dia ocorrerão, só não podemos saber quando. É um jogo com um fator aleatório que exige como política pública um "seguro-saúde" vigilante e permanentemente preparado para enfrentá-las.

No Brasil, temos o Sistema Único de Saúde (SUS), provavelmente o mais universal do mundo: para todos os cidadãos e pago com impostos cobrados dos que podem. Infelizmente, o orçamentador público, por necessidade oportunista e curto prazista, sempre nega ao SUS aquele "plus" cuja taxa de retorno é zero, mas que se torna infinita quando chega a pandemia.

A pandemia produziu um choque simultâneo na demanda global e na oferta global, do que resultou em: 1º) uma violenta queda do PIB, talvez mais do que 7% em 2020; 2º) poderosas forças desinflacionárias, que levarão a taxa de inflação abaixo de 2%; 3º) um déficit primário em torno de 10% do PIB e 4º) uma relação dívida bruta/PIB beirando 95%. Ele foi razoavelmente bem enfrentado pela cooperação entre o Legislativo e o Executivo, com a aprovação da PEC da Guerra, que autorizou agressiva política fiscal e o Banco Central a produzir um processo de ampliação da liquidez. Apesar de alguns percalços, elas nada ficaram a dever com relação às economias emergentes.

Restará uma grande elevação da relação dívida/PIB, o que é ruim, mas não mortal. Trata-se de um quociente cuja evolução dependerá da taxa de crescimento de cada um. Para que ele diminua, basta que a taxa de crescimento real do PIB seja maior do que a taxa de juro real.

O que faremos com isso quando a pandemia acabar?