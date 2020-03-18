É miopia afirmar que o governo não está fazendo nada

Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal Crédito: Pedro França

A impressão que ficou foi a de um Parlamento desorientado, perdido em pequenos interesses mesquinhos e incapaz de avaliar as consequências de suas decisões. Isso foi muito grave no momento em que uma nova epidemia já nos ameaçava e que veio se somar à desgraça fiscal contra a qual temos lutado desde o governo Temer.

É difícil estimar suas consequências. Creio, entretanto, que não será desmentido quem afirmar que boa parte do aumento dos juros futuros e da trágica desvalorização simultânea da Bolsa e do câmbio é efeito daquela insensatez.

Ela produziu gravíssimos danos ao patrimônio dos milhares de cidadãos que acreditaram num mínimo de racionalidade da política brasileira e migraram da renda fixa para a renda variável em resposta à queda de juros.

O dia 13, sexta-feira, foi salvo por uma decisão oportuna e corajosa do TCU, que suspendeu em caráter liminar a ampliação do alcance do BPC. Atrevo-me a afirmar que dos novos poderes dados pela Constituição de 88 às instituições de controle do Estado, o TCU foi o que melhor os utilizou dentro dos estritos limites impostos por ela.

Henrique Mandetta revelou-se um cuidadoso e eficiente administrador de crise. Creio que o não menos ilustre ministro Uma boa surpresa foi verificar que o ilustre ministrorevelou-se um cuidadoso e eficiente administrador de crise. Creio que o não menos ilustre ministro Guedes não lhe faltará. A emenda constitucional do teto de gastos não será violada pelo dispositivo que ela mesmo contém diante de uma pandemia (Art. 107, § 6º, II).

O governo tem agido rapidamente. É preciso lembrar, por exemplo, que pela lei 13.979, de fevereiro último, a falta de trabalhadores com carteira devido ao coronavírus é "justificada" e nos primeiros 15 dias será paga pela empresa (facilitada pela ampliação do crédito) e os demais serão pagos pelo INSS com recursos do Tesouro, provavelmente com um aumento da dívida pública. É, portanto, uma enorme miopia afirmar que o governo "não está fazendo nada"...