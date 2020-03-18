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É miopia afirmar que o governo não está fazendo nada

País enfrenta duas crises, nas áreas de saúde e de economia.  Governo tem agido rapidamente, resta ao Legislativo e no Executivo fazerem sua parte

Públicado em 

18 mar 2020 às 08:15
Delfim Netto

Colunista

Delfim Netto

Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal Crédito: Pedro França
A sessão do Congresso que rejeitou o veto do presidente com relação à ampliação do alcance do BPC foi um teatro de horror. Restou demonstrado que a tão festejada "coordenação interna sob o firme comando dos presidentes das duas Casas" era fake news.
A impressão que ficou foi a de um Parlamento desorientado, perdido em pequenos interesses mesquinhos e incapaz de avaliar as consequências de suas decisões. Isso foi muito grave no momento em que uma nova epidemia já nos ameaçava e que veio se somar à desgraça fiscal contra a qual temos lutado desde o governo Temer.
É difícil estimar suas consequências. Creio, entretanto, que não será desmentido quem afirmar que boa parte do aumento dos juros futuros e da trágica desvalorização simultânea da Bolsa e do câmbio é efeito daquela insensatez.
Ela produziu gravíssimos danos ao patrimônio dos milhares de cidadãos que acreditaram num mínimo de racionalidade da política brasileira e migraram da renda fixa para a renda variável em resposta à queda de juros.

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O dia 13, sexta-feira, foi salvo por uma decisão oportuna e corajosa do TCU, que suspendeu em caráter liminar a ampliação do alcance do BPC. Atrevo-me a afirmar que dos novos poderes dados pela Constituição de 88 às instituições de controle do Estado, o TCU foi o que melhor os utilizou dentro dos estritos limites impostos por ela.
Uma boa surpresa foi verificar que o ilustre ministro Henrique Mandetta revelou-se um cuidadoso e eficiente administrador de crise. Creio que o não menos ilustre ministro Guedes não lhe faltará. A emenda constitucional do teto de gastos não será violada pelo dispositivo que ela mesmo contém diante de uma pandemia (Art. 107, § 6º, II).
O governo tem agido rapidamente. É preciso lembrar, por exemplo, que pela lei 13.979, de fevereiro último, a falta de trabalhadores com carteira devido ao coronavírus é "justificada" e nos primeiros 15 dias será paga pela empresa (facilitada pela ampliação do crédito) e os demais serão pagos pelo INSS com recursos do Tesouro, provavelmente com um aumento da dívida pública. É, portanto, uma enorme miopia afirmar que o governo "não está fazendo nada"...
Há meses vimos insistindo que é tempo de os responsáveis no Legislativo e no Executivo deixarem de ser, respectivamente, "diversionistas" e "tergiversadores". Têm de chegar a um acordo sobre a prioridade das prioridades: a aprovação urgente da PEC Emergencial 186, que permitirá ao governo enfrentar a crise da saúde e da economia sem interromper o controle dos gastos correntes. É preciso resistir à fantasia de que a "salvação nacional" está na derrubada do teto.

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Delfim Netto

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