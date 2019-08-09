Delegado envolvido com quadrilha tem aposentadoria cassada

Aline Nunes - interina

A Justiça também condenou o ex-delegado à perda do direito político e ao pagamento de multa . Crédito: Pixabay

O delegado Walter Emilino Barcelos, condenado pela Justiça por improbidade administrativa ao facilitar a atuação de uma quadrilha de roubo de cargas quando estava no Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Cariacica, teve a aposentadoria cassada pelo Estado.

Sem benefício

Barcelos se aposentou no início do ano passado, época em que respondia pela Delegacia de Linhares, e recebia um valor bruto de R$ 18,7 mil de aposentadoria. Com descontos, R$ 13, 4 mil mensais. Ele perde o benefício.

Recursos

Embora a sentença condenatória seja de 2012, ao longo desse período o ex-delegado apresentou vários recursos à Justiça e a decisão definitiva (trânsito em julgado) saiu em março deste ano. Hoje, foi publicado no Diário Oficial a cassação da aposentadoria.

Homenagem na Assembleia

Apesar das acusações contra Barcelos se arrastarem desde 2004, quando foi realizada a Operação Cavalo de Aço pela Polícia Federal, no ano passado o ex-delegado foi homenageado na Assembleia Legislativa e ganhou a Medalha José Gilberto Barros de Faria, destinada a policiais que se destacam no exercício das funções do Estado.

Este vídeo pode te interessar





A Gazeta integra o Saiba mais