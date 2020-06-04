O que podemos aprender com o lançamento de um foguete?

O foguete Falcon 9 e a cápsula espacial Crew Dragon decolaram no sábado (30/5) em direção à Estação Espacial Internacional Crédito: NASA/Joel Kowsky

No último sábado, dia 30, assisti maravilhado ao lançamento do foguete Falcon 9 , propulsor da cápsula Crew Dragon, rumo à Estação Espacial Internacional-ISS. O evento é fantástico sob diversos aspectos. Como não consigo alcançar toda a sofisticação tecnológica, inteligência e algoritmos envolvidos, vou me ater ao incrível arranjo jurídico/político que possibilitou o feito.

Alguns vão questionar: o que há de tão impressionante em mais uma missão espacial?! Muita coisa: Esse é o primeiro veículo espacial tripulado construído por uma empresa privada. Rigorosamente, todos os componentes utilizados no foguete são de fabricação americana (design, telas, turbinas e os mais singelos parafusos). A missão, apelidada de Demo-2, é fruto de uma parceria público-privada da Agência Espacial Americana-NASA com a Space X, do gênio Elon Musk, cofundador da Tesla e de diversas outras empresas de tecnologia.

E aí há monumentais interesse estratégicos envolvidos. Desde 2011, quando aposentaram seu ônibus espacial, Estados Unidos e Europa dependem da Rússia para chegar ao espaço. Sem a referida parceria público-privada, os EUA continuariam dependentes do foguete Russo (Soyuz) para acessar a Estação Espacial. Uma dependência semelhante (guardadas as proporções) com aquela que nós brasileiros temos em relação a computadores, celulares, automóveis, máquinas industriais, equipamentos hospitalares, química fina dos remédios e etc...

Tudo isso é fruto da ausência de um projeto nacional de desenvolvimento que entregue à iniciativa privada, de verdade, a gestão, o financiamento e o lucro (por que não?) pelas ações necessárias ao progresso econômico. O encontro entre iniciativa privada e entes públicos no Brasil foi sempre visto com injustificável desconfiança, como se aí houvesse um carimbo de corrupção. Não há!

A Nasa pagou US$ 3 bilhões (mais de R$ 15 bilhões) para a empresa de Musk desenhar, configurar, testar e operar toda a estrutura e realizar seis viagens de ida de volta para a Estação Espacial. Fosse por aqui, já estariam dizendo que o diretor da Nasa é ligado a Elon Musk e que a esposa de Musk trabalhou para uma empresa privada de um dos diretores da agência e que etc, etc, etc...

Um exemplo assim precisa nos servir de inspiração. O Estado precisa ser um catalisador, um balizador e até regulador. Jamais quem executa. É evidente que a pandemia colocou à prova as bases do liberalismo. Mas a excepcionalidade das catástrofes e de um problema tão agudo quanto o que passamos agora só servem para reafirmar que o Estado, no mercado, é exceção.

Não avançaremos no Brasil com essa mentalidade tacanha, provinciana e estatizante. A iniciativa do investimento para a missão tripulada foi tomada ainda no governo de Barack Obama, que defendeu o uso das empresas privadas. Ficou constatado que o preço pago à Space X é bastante inferior aos muitos bilhões que foram gastos em missões anteriores inteiramente executadas pela Agência Estatal.