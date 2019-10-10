Danilo Carneiro
Danilo Carneiro
Advogado especialista em Direito Empresarial, professor universitário, doutor em Direito e mestre em Educação e Comunicação

O fetiche legislativo do Brasil e a criação de leis por espasmo

É uma prática comum no legislativo brasileiro a criação indiscriminada de normas absolutamente desconectadas das estatísticas e dos dados de realidade. Fazemos leis por espasmo!

Publicado em 10/10/2019 às 05h00
Atualizado em 10/10/2019 às 05h01


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.