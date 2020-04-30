O dia em que o ministro Paulo Guedes vai virar socialista

O ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: Marcos Correa/PR

Foi incrível presenciar a metamorfose sofrida pelo ex-juiz/ministro Sergio Moro! Em pouco menos de uma semana, deu-se a transformação reversa; ele passou de uma exuberante borboleta direitista/reacionária para uma triste lagarta esquerdista/socialista. Fiquei em pânico, pois o fenômeno parece ser contagioso.

Basta parar de adorar o “Rei Sol” para ser lançado nas masmorras do canto “esquerdo”. Quem me conhece sabe que jamais fiz parte do fã-clube do aludido magistrado, mas daí a socialista... Meu Deus! Será que nem o senso de ridículo consegue nos proteger nessa hora?!

Tenho amigos que, abduzidos, embarcaram nessa ideia disseminada pelas redes sociais. Agora, estou ansioso para ouvi-los quando acontecer a conversão do ultraliberal Paulo Guedes em membro infiltrado do Partido Socialista Chinês. Acreditem, isto não vai demorar para acontecer. Vi católicos fervorosos “excomungarem” o Papa Francisco quando ele recebeu o ex-presidente Lula. Aí fiquei pensando... qual seria o nome dessa doença? Tem cura? Tem vacina?

Depois de muitas pesquisas com o interesse de cuidar de amigos queridos e familiares, cheguei à seguinte hipótese (ainda em teste): Há um fenômeno psicológico chamado “viés de confirmação” que é a forte tendência que temos de interpretar os fatos e as informações sob o filtro das nossas crenças, preconceitos e ideias inicialmente concebidas. Assim, passamos a “trafegar” pelo mundo buscando, às vezes desesperadamente, elementos que confirmem aquilo em que acreditamos.

Eduardo Gianetti define como sendo “aquela situação em que a pessoa perde a capacidade de ter interlocução com o contraditório. Tudo o que acontece no mundo confirma o que ela acredita. E a força da crença é critério de verdade.” Pouco importam as evidências em contrário. Exatamente como as pessoas tomadas por um ciúme doentio. Tudo o que acontecer ao redor, por mais fantasioso e improvável, será elemento para reforçar o ciúme.

A bolha informacional da internet só agrava o quadro do paciente. Eles estão sempre recebendo mensagens dos “membros” da mesma seita (ou de robôs). Exatamente por isto tenho dito que há pouquíssimas diferenças entre os lulopetistas e os bolsonaristas. Ambos estão cegos. Mesmo com todas as evidências de corrupção, os lulopetistas insistem na pureza e nas boas intenções do "mestre”, já os bolsonaristas passaram a defender o indefensável. Tudo em nome da crença!