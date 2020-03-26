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O coronavírus vai fazer a gente sair dessa muito melhor como humanidade

O lixo que circula indiscriminadamente pelas redes sociais tem potencial para adoecer muito mais do que o vírus

Publicado em 26 de Março de 2020 às 05:00

Públicado em 

26 mar 2020 às 05:00
Danilo Carneiro

Colunista

Danilo Carneiro

Oito casos de coronavírus estão confirmados no Brasil
Coronavírus Crédito: Divulgação
Passei os últimos dias lendo os especialistas nacionais e internacionais: Infectologistas, economistas, sociólogos, estatísticos, historiadores etc... Neste momento agudo, estabeleci uma rigorosa “dieta” de informações. Só vou consumir coisas que tenham “boa aparência” e “boa procedência”.
O lixo que circula indiscriminadamente pelas redes sociais tem potencial para adoecer muito mais do que o vírus. Então, depois de todas as leituras, das devidas análises e filtros, cheguei a algumas conclusões provisórias: Isto vai passar; o isolamento radical, por mais necessário que seja, não será sustentável por muito mais tempo; as perdas econômicas serão irreparáveis para alguns; aqueles que tinham liquidez acumulada ficarão ainda mais ricos e aumentarão o abismo de desigualdade; o tema da desigualdade será um dos protagonistas daqui em diante; o governo terá que dar, isto mesmo, dar dinheiro para muitos cidadãos e flexibilizar bastante o recolhimento de impostos por parte da empresas; terá que haver um aumento brutal do endividamento público e, provavelmente, expansão da base monetária (emissão primária/impressão de dinheiro); e, teremos uma disrupção para um mundo diferente – tudo indica que melhor.

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Pois agora, mais do que sabemos, sentimos o que é globalização. Para aqueles com ideias nacionalistas tacanhas, anarcocapitalistas e defensores do fim do Estado tem sido uma belíssima aula prática! Imaginem esta “entidade” chamada mercado, livre para regular o preço do álcool gel ou decidir sobre isolamento... Assim, de todos os especialistas lidos, eu estava mesmo esperando o que diria o impressionante pensador Yuval Noah Harari.
Com a autoridade de quem demonstrou conhecer a história da civilização e seus rumos melhor do que ninguém, Harari diz que o que diferencia a espécie humana é a sua incrível capacidade de cooperar. “Os chimpanzés, por exemplo, só cooperam com outros de sua espécie que conhecem pessoalmente.”

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Os vírus que infectaram os chineses não podem cooperar com aqueles que estão infectando o Brasil ou os EUA. Todavia, nós, os infectados, temos a fantástica capacidade de compartilhar informações e conhecimentos para vencer essa guerra planetária. O custo de oportunidade que se abre para nós é simplesmente fantástico!
Daqui há alguns meses poderá ser o momento ideal para aprovar as necessárias reformas administrativa e tributária (terão que ser amplamente revistas). Todavia, acredito que não veremos mais a costumeira lentidão. Em momentos de “pânico”, a adrenalina e a vertigem aumentam a velocidade decisória.

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Será a hora de tomar todas as medidas amargas, porém necessárias. O empuxo produzido pelo momento vai galvanizar as forças reformadoras e enfraquecer as vozes contrárias. Victor Hugo foi preciso quando disse que “nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou”! É uma oportunidade e tanto! Vamos perder?!

Danilo Carneiro

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