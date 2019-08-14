Corte de auxílio no Ifes pode afetar 8,8 mil

Aline Nunes - interina

Alunos fazem abraço simbólico no prédio do Ifes de Vila Velha em protesto contra os cortes na educação. Crédito: Comunicação Ifes Vila Velha

A previsão de comprometimento das atividades do Ifes a partir de setembro, devido aos cortes praticados pelo Ministério da Educação (MEC), não está longe de se concretizar. A interrupção do pagamento de assistência, que contempla 8,8 mil estudantes, é uma delas.

Baixa renda

São alunos com renda familiar abaixo de 1,5 salário mínimo (R$ 1.497) per capita.

Sem dinheiro

O problema é que, com o contingenciamento de 38,7% (cerca de R$ 25 milhões) no orçamento do custeio mantido pelo MEC, o Ifes vai ter que ampliar suas medidas de ajuste.

Permanência

Há alguns anos o Ifes complementa o valor recebido do governo para garantir acesso de mais estudantes aos auxílios (principalmente de transporte e alimentação, assegurando sua permanência). E é esse recurso que pode ser suspenso.

Critérios

A modelagem de corte será avaliada. Pode ser distribuído igualmente por todos os campi, ou por outros critérios ainda a serem definidos.

Corte geral

Além da assistência estudantil, também poderão ser interrompidos pagamentos de contratos de limpeza, segurança, água, luz e manutenção de equipamentos e laboratórios.

Na confiança

Secretário de Vila Velha, Rafael Gumiero entrou na Justiça contra a própria administração. Embora esteja exercendo um cargo de confiança, ele é professor efetivo do município e reivindica a incorporação de uma gratificação que havia sido retirada da categoria em 2015.

A sub também

Rafael é titular da pasta da Administração e uma de suas subs, Neide Moreira, ingressou com a mesma ação. A alegação de ambos é que houve uma decisão judicial favorável a professores e, para que também tivessem direito, tiveram que abrir um processo.

Duplicação já!

Deputado federal Evair de Melo, durante audiência pública com a ECO101 na terça para discutir a duplicação da BR, fez um desabafo pessoal: na véspera, havia saído com 3 horas de antecedência de Linhares, para pegar um voo em Vitória, e chegou uma hora após a decolagem devido aos gargalos da rodovia.

Mais vacina

Se não bastasse o risco de surto de sarampo por aqui, Linhares enfrenta outro problema: a falta de vacina BCG, que deve ser aplicada nos primeiros 30 dias de vida, para evitar a tuberculose. As Defensorias Públicas do Estado e da União enviaram uma recomendação conjunta ao Ministério da Saúde e à secretaria estadual para regularizar a situação.

Lá e aqui

Volta e meia a gestão de Wilson Witzel na área de Segurança é referendada por aqui. O governador do Rio até vai participar de evento de militares no dia 23, em Vitória. Mas, por lá, jovens sem ligação com o crime foram mortos nesta semana em operações policiais. É isso o que queremos no Espírito Santo?

Negando a história

Outro palestrante do encontro será o capitão José Augusto Rosa, deputado federal por São Paulo, e idealizador do Partido Militar Brasileiro. Para ele, a implantação do regime militar não foi um golpe, e sim uma revolução.

#TBT

Presidente nacional do PPS, Roberto Freire leu a nota da coluna que se referiu aos 30 anos do Quarup, festival que reuniu arte e política na Barra do Jucu. Ele foi o único presidenciável de 89, quando era filiado ao PCB, que compareceu ao encontro.

Os vermelhos

Em contato com o ambientalista Eduardo Pignaton, um dos organizadores do evento, Freire ressaltou: “estive e me lembro sempre de quão agradável foi o contato com a juventude capixaba, e em particular com os jovens comunistas que eram até numerosos e de bem com a vida.”





Contra a seca

Baixo Guandu, Brejetuba e Laranja da Terra, todos na bacia do Rio Guandu, vão receber investimentos para ações de conservação de água e solo da Agência Nacional de Águas (ANA).

Recuperação ambiental

Serão destinados cerca de R$ 740 mil para a construção de barraginhas, a fim de acumular água no lençol freático, e para implantar ações que visam à redução da erosão.

Tortura nunca mais

O Comitê Estadual para a Prevenção e a Erradicação da Tortura no Espírito Santo (Cepet-ES), em parceria com a Ufes e a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, vai promover amanhã um seminário para discutir a tortura e a dignidade no sistema penitenciário.

