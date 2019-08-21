Colunistas
Colunistas
Acompanhe as informações em primeira mão de Leonel Ximenes, Vitor Vogas, Beatriz Seixas, Rafael Braz, Filipe Souza e as análises e opiniões de nosso time de colunistas.

Coronel Nylton Rodrigues quer ser candidato a prefeito de Vitória

Vitória
Publicado em 21/08/2019 às 12h23
Atualizado em 29/09/2019 às 18h49
O coronel da reserva Nylton Rodrigues filiou-se recentemente ao Novo. Crédito: Bernardo Coutinho
O coronel da reserva Nylton Rodrigues filiou-se recentemente ao Novo. Crédito: Bernardo Coutinho

Recém-filiado ao Partido Novo, o ex-secretário estadual da Segurança Pública Nylton Rodrigues lançou seu nome como pré-candidato a prefeito de Vitória. O coronel da reserva da PM se integrou ao programa InspiraES, uma rede em apoio a políticas públicas, e vem estudando gestão pública com foco em segurança, educação e saúde.

Ex-comandante-geral da PM durante a greve da corporação, em 2017, Nylton Rodrigues estava sendo cotado para ser o candidato do prefeito Audifax Barcelos (Rede), na Serra, onde exercia o cargo de secretário de Segurança, mas o militar acabou se desentendendo com o prefeito e pediu exoneração.

Outro candidato

Além de Nylton Rodrigues, o Novo tem outro pré-candidato a prefeito na Capital: é o empresário Aridelmo Teixeira, que se candidatou a governador do Estado no ano passado pelo PTB.

A Gazeta integra o

Saiba mais

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.