Coronel Nylton Rodrigues quer ser candidato a prefeito de Vitória

Recém-filiado ao Partido Novo, o ex-secretário estadual da Segurança Pública Nylton Rodrigues lançou seu nome como pré-candidato a prefeito de Vitória. O coronel da reserva da PM se integrou ao programa InspiraES, uma rede em apoio a políticas públicas, e vem estudando gestão pública com foco em segurança, educação e saúde.



Ex-comandante-geral da PM durante a greve da corporação, em 2017, Nylton Rodrigues estava sendo cotado para ser o candidato do prefeito Audifax Barcelos (Rede), na Serra, onde exercia o cargo de secretário de Segurança, mas o militar acabou se desentendendo com o prefeito e pediu exoneração.