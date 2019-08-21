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Leonel Ximenes

Coronel Nylton Rodrigues quer ser candidato a prefeito de Vitória

Publicado em 21 de Agosto de 2019 às 12:23

Públicado em 

21 ago 2019 às 12:23
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O coronel da reserva Nylton Rodrigues filiou-se recentemente ao Novo. Crédito: Bernardo Coutinho
Recém-filiado ao Partido Novo, o ex-secretário estadual da Segurança Pública Nylton Rodrigues lançou seu nome como pré-candidato a prefeito de Vitória. O coronel da reserva da PM se integrou ao programa InspiraES, uma rede em apoio a políticas públicas, e vem estudando gestão pública com foco em segurança, educação e saúde.
Ex-comandante-geral da PM durante a greve da corporação, em 2017, Nylton Rodrigues estava sendo cotado para ser o candidato do prefeito Audifax Barcelos (Rede), na Serra, onde exercia o cargo de secretário de Segurança, mas o militar acabou se desentendendo com o prefeito e pediu exoneração.
Outro candidato
Além de Nylton Rodrigues, o Novo tem outro pré-candidato a prefeito na Capital: é o empresário Aridelmo Teixeira, que se candidatou a governador do Estado no ano passado pelo PTB.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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