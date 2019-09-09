Comércio da Serra vai ajudar mulheres em situação de risco

Bares, restaurantes e casas noturnas terão que acionar a polícia para proteger as mulheres. Crédito: Divulgação

Bares, restaurantes e casas noturnas da Serra serão parceiras das mulheres, a partir de agora, caso elas estejam em situação de risco. Segundo lei municipal que já está em vigor e que será regulamentada em 90 dias, esses estabelecimentos deverão acionar a polícia, caso seja necessário ou solicitado para auxiliar as possíveis vítimas.



O treinamento



Funcionários desses locais também vão ser treinados pela prefeitura para que saibam agir diante de uma situação de perigo para a mulher. Os estabelecimentos também deverão afixar cartazes, nos banheiros femininos e em outras dependências, informando a disponibilidade para ajudar as mulheres em risco.

Tamanho é documento?

Em discurso na Assembleia Legislativa, a simpática e combativa deputada Janete de Sá (PMN) afirmou que só os “avantajados” da sociedade conseguem passar em concurso público.

Com vantagem

Em tempo: a parlamentar referia-se a pessoas com melhores condições financeiras, que estudaram em escolas particulares.

Combinou com o russo?

A Assembleia aprovou indicação do deputado Capitão Assumção (PSL) para que a fachada do tradicional Colégio Estadual, em Vitória, seja reformada. Agora só falta combinar com o governador.

Novos catequistas

O deputado Danilo Bahiense (PSL) está perdendo espaço na catequese do dia na Assembleia. Depois do Dr. Hércules (MDB), ontem foi Enivaldo dos Anjos (PSD) que leu o versículo da Bíblia.

Fé radical

Domingo, na Praia de Itaparica, tinha um ciclista metaleiro tocando hardcore do Senhor e batendo a cabeça: “Deus humilha satanás, Deus da minha salvação”.

Onde há fumaça...

Logo adiante, um homem dentro de um carro fumava maconha tranquilamente. Quando o cigarro acabou, ligou o carro e saiu.

Risco de vida

Também no domingo, mas no calçadão da Praia da Costa, um homem, numa scooter elétrica, levava preso ao seu peito um bebê. Um perigo.

De plantão

Enivaldo dos Anjos (PSD), o líder do governo, não perdeu tempo e já apresentou dois projetos para homenagear Elis Miele, que ganhou o Miss Brasil Mundo 2019 representando o ES.

Miss importada

Elias, mineira de Ipatinga, foi indicada pelo deputado para receber o título de Cidadã Espírito-Santense e a Comenda Domingos Martins.

Civismo no interior

O desfile do 7 de Setembro em Vitória reuniu menos participantes do que em Guarapari, no ano passado, e Linhares, em 2017.

Civismo no interior 2

Foram à festa cívica na Capital 5 mil pessoas; na Cidade-Saúde, o número chegou a 30 mil; e em Linhares, 20 mil. A informação é do governo do Estado.

Sessão da tarde

Marcelo Santos (PDT) resolveu transformar o plenário da Assembleia na novela “A Dona do Pedaço”. O deputado chamou a colega Raquel Lessa de “Maria da Paz” e Janete de Sá de “Vivi Guedes”.

Morreu, sepultou

Indicação do deputado Danilo Bahiense (PSL) para que os municípios disponibilizem vagas para enterrar indigentes e não superlotar o Departamento e os Serviços Médicos-Legais virou projeto de lei em Guaçuí.

Vistoriado e aprovado

O Teatro da Ufes recebeu ontem o alvará de licença dos bombeiros.

Tô nem aí

Ontem de manhã, quatro pessoas que desembarcaram no Aeroporto de Vitória tiveram dificuldades para conseguir um carro de aplicativo. O motorista, depois de acionado, mandava uma mensagem para o passageiro e cancelava a viagem quando considerava o trajeto “curto”.

As vítimas

Aconteceu com passageiros que iriam para Jardim da Penha, Mata da Praia e Praia do Canto.

O passado de volta

E a pergunta que não quer calar: o transporte de aplicativo não surgiu para, entre outras coisas, acabar com práticas contra o consumidor como essa?

Juiz das letras

Autor da crônica “A ficção em cada processo”, o juiz capixaba Getúlio Marcos Pereira Neves vai receber amanhã o Prêmio Nacional de Literatura para Magistrado.

Alô, Paulo Guedes!

Esta “nova CPMF” é nova pra quem?

