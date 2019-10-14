Tom Carfi canta com Anderson Freire em DVD

Anderson Freire participa do DVD de Tom Carfi. Crédito: Renan Yudi

O cantor Tom Carfi convidou grandes nomes da música gospel para participarem da gravação de seu primeiro DVD. O compositor capixaba Anderson Freire, um dos artistas evangélicos mais reconhecidos do Brasil, é um deles. Bruna Karla e Pregador Luo também estavam na lista.



A gravação do “Tríade” aconteceu no fim da tarde do dia 18 de setembro, quarta-feira, no YouTube Space, localizado no Pier Mauá, Rio de Janeiro (RJ). Estavam presentes 200 convidados, entre amigos, familiares, imprensa e admiradores do ministério de Ton Carfi. Horas antes, ele atendia à imprensa em seu camarim. Quando lhe perguntaram se estava nervoso, ele respondeu descrevendo sua expectativa para a gravação do primeiro DVD de carreira: “Na verdade, nem dormi direito!”.

Ton explica que a escolha do nome “Tríade” é uma homenagem ao Deus trino: “Tudo que é trino é perfeito. Veja que fantástico: Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo; o homem é trino, corpo, alma e espírito; a música é trina, harmonia, melodia e ritmo; existe a tríade do acorde, a tríade vocal; a tríade do átomo, próton, elétron e nêutron e tantos outros exemplos. Entendo que a junção da arte, da musicalidade e da fé também é uma junção trina!”

O objetivo do cantor foi produzir um DVD musical e diferenciado, eclético, mesclando vários estilos: “Deus é arte! Basta observarmos o mundo, a natureza, para constatarmos que Ele é o grande artista do Universo! Então, eu quis expressar essa arte na fala, na poesia, no som, no ritmo, na dança, na iluminação, no LED, em tudo! Acredito que isso também é um modo de honrar o Senhor, porque Ele não pertence a um gênero musical apenas. Todos os ritmos são criação dEle, que nos deu esta capacidade de criar, misturar e fazer lindo! Assim, musicalizamos nossas canções com essa capacidade e com todo o nosso coração.”

O projeto contou com as participações muito especiais do Pregador Luo, Anderson Freire e da Bruna Karla: “São amigos muito queridos, pessoas que me inspiram”, ressalta Ton Carfi. Além da banda, participaram da gravação os dançarinos da MOVIN (@ekeepmovin), liderados pelo coreógrafo Gustavo Américo. Sem dúvida, este foi um dos pontos altos da gravação, pois Ton Carfi surpreendeu o público ao dançar algumas das canções com o corpo de dançarinos.

Foram gravadas 13 faixas, sendo 12 inéditas e uma regravação: “Sê Valente”; “Eu Sou (feat. Bruna Karla); “Incendeia”; “Infinitamente Mais”; “Fica”; “Lázaro” (participação de Anderson Freire); “Olha eu Aqui” (participação de Pregador Luo); “Sabes quem Sou”; “Sou Teu Deus”; “O Maior Amor do Mundo”; “Se envergonhar por quê?”; “Vivo pra Deus”. Já conhecida pelo público, “Porque Eu Te Amei” ainda ganhou seu primeiro registro ao vivo. O trabalho será lançado em breve pela Som Livre.

“A minha fé em Jesus Cristo, em Deus, permeou todo este trabalho, gerando mensagens de fé a cada música. Tenho certeza que estas canções vão tocar o seu coração. Deixe o nosso Deus trino falar com você e se surpreenda com a grandeza do seu amor, da sua graça e misericórdia”, diz Carfi.

