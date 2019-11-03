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Coluna da Fé

Teatro cristão em Vitória e Cariacica

O grupo Corbã apresenta as peças 'Submundo' e 'Em Nome do Rei'

Públicado em 

03 nov 2019 às 13:27
Redação de A Gazeta

Colunista

Redação de A Gazeta

Grupo de Teatro Corbã Crédito: Divulgação
O grupo de teatro Corbã vai se apresentar em Vitória e em Cariacica no próximo final de semana. Quem quiser acompanhar os atores nas duas apresentações não vai ver peça repetida. No sábado (09), quem for até a Primeira Igreja Batista em Padre Gabriel, Cariacica, às 19h30, vai conferir o espetáculo "Em Nome do Rei". Já no domingo (10), a peça "Submundo" será apresentado na  Igreja Batista Missionária em Ilha de Santa Maria, Vitória, às 19h30.
Caso queira reservar uma agenda para sua Igreja, entre em contato pelo telefone 27 99982-4303 com Dudu Silgon ou pelo nosso facebook (facebook/teatrocorba) ou site: www.teatrocorba.com.brO grupoO Teatro Corbã nasceu no coração de jovens missionários e amantes das artes cênicas. Motivados e convictos da mudança de vida proporcionada pelas Sagradas Escrituras, esses jovens ministraram por diversas igrejas no estado do Espírito Santo.

O grupo

Corbã é uma palavra hebraica que significa oferta, literalmente, descreve aquilo que é levado para junto do altar. "Esse é o nosso alvo, levar para o altar de Deus o que temos de melhor, nossas vidas", dizem os integrantes.
A história do Corbã começou há 13 anos com a iniciativa da juventude da Igreja Batista Central no Bairro de Fátima, na Serra. Em 2017, o grupo voltou à ativa  volta com novos componentes que formam uma equipe de atores de diferentes denominações envolvidos no mesmo ideal: levar a palavra de Deus através de peças teatrais.

Redação de A Gazeta

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