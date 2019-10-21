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Para elas

Retiro adventista vai reunir 400 mulheres em Aracruz

O evento acontece entre os dias 25 e 27 deste mês, no Sesc de Praia Formosa

Publicado em 21 de Outubro de 2019 às 20:58

Públicado em 

21 out 2019 às 20:58

Colunista

Mulheres adventistas vão se reunir em retiro Crédito: Igreja Adventista/divulgação
Um fim de semana só delas! O retiro do Ministério da Mulher da Igreja Adventista do Sétimo Dia - para as regiões central e norte do Espírito Santo - vai reunir mais de 400 mulheres, entre os dias 25 e 27 deste mês, no Sesc de Praia Formosa, em Aracruz.
Palestras, musicais, festa e sorteios farão parte da programação. Entre os palestrantes está a doutora em psicologia Irani Leli, a psicóloga Carla Storch e o doutor em Sociologia Thadeu Silva. Já a cantora baiana Cíntia Alves estará à frente da parte musical.
Em um dos momentos marcantes do evento, a festa temática “Noite das Estrelas” vai premiar as participantes de acordo com as virtudes da mulher cristã. Também neste tema, um musical acontecerá durante o evento contando histórias de mulheres que impactaram a história. 
A organizadora do evento, Jeanete Souza, explica que o objetivo é oportunizar o crescimento das mulheres através das informações que irão receber, consequentemente as aproximando de Deus. “ Queremos que elas saiam de lá empoderadas do Espírito Santo para fazer a diferença em seus lares, igrejas e comunidades”, destacou.

Estudo espírita

O Centro Espírita Henrique José de Mello convida para o estudo de obras espíritas  toda  quarta-feira, às 19h45. Nesta quarta (23), o grupo vai  estudar o livro “No Mundo Maior” de André Luiz, com debates livres dentro do assunto. O endereço de lá é Rua Sete de Setembro, 67, Centro, Vitória.

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