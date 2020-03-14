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Música gospel

Priscila Alcântara e Amanda de Sá se apresentam em Cariacica

Show está previsto para o próximo dia 21 de março

Publicado em 14 de Março de 2020 às 19:46

Públicado em 

14 mar 2020 às 19:46
Coluna da Fé

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Cantoras Priscila Alcântara e Amanda de Sá Crédito: Divulgação
As cantoras Priscila Alcântara e Amanda de Sá se apresentam no próximo dia 21 de março, as 19h, no auditório da Igreja Metodista Central de Cariacica, no bairro Campo Grande, em Cariacica.  Os ingressos do show já estão à venda.  A cantora capixaba Amanda de Sá está prestes a lançar seu primeiro single e vai abrir o show de Priscila Alcântara. 
Aos 23 anos, Priscila Alcântara é um sucesso da música cristã. Entre as músicas mais conhecidas está Girassol, gravada em parceria com Whindersson Nunes. O comediante escreveu a canção em homenagem ao amigo, o cantor Gabriel Diniz, que morreu em maio de 2019 em um acidente de avião. 

Palestra

O "Espiritismo e Mediunidade" são temas da palestra que acontece neste domingo (15), a partir das 18 horas no Grupo da Fraternidade Espírita Jeronymo Ribeiro, no Centro de Vila Velha. 

Cantor Fernandinho adia gravação de DVD

Em razão do avanço do coronavírus, o cantor Fernandinho adiou a gravação do DVD prevista para este sábado (14) no Rio de Janeiro. Em comunicado publicado em sua página na rede social, ele a esposa Paula orientam aos que adquiriram ingressos a aguardar novas informações sobre a nova data de gravação.

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