Priscila Alcântara e Amanda de Sá se apresentam em Cariacica

Cantoras Priscila Alcântara e Amanda de Sá Crédito: Divulgação

As cantoras Priscila Alcântara e Amanda de Sá se apresentam no próximo dia 21 de março, as 19h, no auditório da Igreja Metodista Central de Cariacica, no bairro Campo Grande, em Cariacica. Os ingressos do show já estão à venda. A cantora capixaba Amanda de Sá está prestes a lançar seu primeiro single e vai abrir o show de Priscila Alcântara.

Aos 23 anos, Priscila Alcântara é um sucesso da música cristã. Entre as músicas mais conhecidas está Girassol, gravada em parceria com Whindersson Nunes. O comediante escreveu a canção em homenagem ao amigo, o cantor Gabriel Diniz, que morreu em maio de 2019 em um acidente de avião.

Palestra

O "Espiritismo e Mediunidade" são temas da palestra que acontece neste domingo (15), a partir das 18 horas no Grupo da Fraternidade Espírita Jeronymo Ribeiro, no Centro de Vila Velha.

Cantor Fernandinho adia gravação de DVD