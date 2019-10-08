Paróquia de Guadalupe celebrará Mês Missionário com Cenáculo e missa na praia de Itaparica

Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, na Praia de Itaparica. Crédito: Divulgação

Para este ano, o Papa Francisco instituiu outubro como o Mês Missionário Extraordinário, uma forma de dizer aos fiéis que é preciso fazer algo mais pelas missões. Como o próprio pontífice ressalta no vídeo que traz a sua intenção de oração para o mês de outubro, “Hoje, é necessário um novo impulso na atividade missionária da Igreja para enfrentar o desafio de anunciar Jesus morto e ressuscitado".



Muitas foram as iniciativas sugeridas para inserir dentro da programação das Igrejas locais a temática e o espírito do mês missionário, dentre elas, obviamente, intensificar de modo particular a oração, que é a alma de toda atividade missionária, como ressalta o Papa Francisco em sua intenção de oração para o mês de outubro.

A Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, em Itaparica, Vila Velha, encontrou no Dia de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, o momento oportuno para realizar seu gesto concreto em atenção a esse chamado do Papa Francisco à Igreja. No dia 12 de outubro, às 17 horas, a paróquia realizará um Cenáculo Mariano e, em seguida, às 18h, celebrará a Santa Missa nas areias da praia de Itaparica, fora dos limites do templo religioso, uma vez que os fiéis são chamados a sair em missão e a anunciar o Evangelho a todas as pessoas.

Padre Hiller Stefanon Sezini, pároco de Guadalupe, convoca todos os paroquianos a saírem de suas casas no dia 12 de outubro e participarem deste gesto concreto. "O tema deste Mês Missionário Extraordinário é 'Batizados e enviados: a Igreja de Cristo em missão no mundo'. Portanto, é um chamado para todos os católicos".

Programação mantida

Como de costume, todo primeiro sábado de cada mês o Movimento Sacerdotal Mariano da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe realiza o Cenáculo Mariano às 17 horas, na igreja paroquial, e às 18h o arcebispo emérito da Arquidiocese de Vitória, Dom Luiz Mancilha Vilela, celebra a Santa Missa. Portanto, a programação continuará a mesma, mudando apenas o local em que serão realizadas as atividades.

Como será

A coordenadora do Movimento Sacerdotal Mariano da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, Débora Melotti, explica que o Cenáculo Mariano é uma oração muito simples, como tudo que envolve a verdadeira devoção a Nossa Senhora, e tem como propósito levar os fiéis a uma vida de consagração ao Imaculado Coração de Maria, num esforço contínuo de conversão por meio da oração e da penitência.

O Cenáculo tem início com a invocação do Espírito Santo. "Neste momento, vamos acolher a imagem de Nossa Senhora Aparecida", sinaliza Débora. Logo após, será feita a oração do Santo Terço, momento que contará com uma participação especial das diversas equipes e pastorais da paróquia.

Após o Terço, será feita uma oração pelo Papa, pelos sacerdotes e, de modo especial, pelo pároco local. Em seguida, será realizada a leitura de uma das mensagens recebidas pelo fundador do Movimento Sacerdotal Mariano, padre Stefano Gobbi, por meio de locuções interiores com Nossa Senhora. Após a leitura, padre Hiller fará uma breve meditação da mensagem.

O Cenáculo é encerrado com o Ato de Consagração a Nossa Senhora. Em seguida, a Santa Missa será celebrada pelo arcebispo emérito Dom Luiz Mancilha Vilela e concelebrada pelo pároco de Guadalupe, padre Hiller.

"Esperamos que seja uma ocasião de graças intensas e muita fecundidade. Que aprendamos com Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das missões, que 'só o amor faz atuar os membros da Igreja'", comenta Débora Melotti.

PARTICIPE

Cenáculo Mariano e Santa Missa – gesto concreto em atenção ao Mês Missionário Extraordinário

*12/10/2019, sábado

*A partir das 17 horas

Nas areais da praia de Itaparica, em Vila Velha. Av. Estudante José Júlio de Souza, em frente à Farmácia Pague Menos.

