Papa Francisco recebe livro de autor capixaba

O capixaba Emerson Sbardelotti, doutorando em Teologia, realizou um sonho. Um de seus livros - “A opção pelos pobres na poesia de Patativa do Assaré” (Fonte Editorial) - foi entregue nas mãos do Papa Francisco. A obra chegou ao líder da Igreja Católica por meio da professora doutora Márcia Maria de Oliveira, do Curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de Roraima (UFRR). Ela foi uma das convidadas para participar do Sínodo para a Amazônia, que está acontecendo em Roma, e entregoua publicação no dia 15 de outubro de 2019. Por meio de Whatsapp, a professora escreveu para o autor: “Encomenda entregue. Ele disse que lerá com carinho e gostou que seja um leigo teólogo. Ele deve te responder se você tiver deixado o endereço”, dizia a mensagem, acompanhada das fotos do Papa com o livro em mãos.

O livro

A Obra faz parte da Coleção Teologias Literaturas sob o volume 7. É a dissertação do mestrado em Teologia feito na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, defendida em 2016, transformada em livro em 2017 e publicada em 2018.

Antônio Gonçalves da Silva, conhecido internacionalmente como Patativa do Assaré, foi um dos mais autênticos e importantes representantes da cultura popular nordestina. Nasceu em uma família de agricultores pobres, na pequena e pacata Assaré, no Ceará. Sua vida foi dedicada à produção de cultura popular, onde o povo marginalizado e oprimido do sertão nordestino sempre seria o personagem principal, e ele uma das vozes que sairiam em seu socorro.

A obra analisa a poesia do poeta Patativa do Assaré, no recorte em que sua

obra sugere e aponta a Opção pelos Pobres, fazendo uma ponte entre Teologia e

Literatura. A Obra de Patativa do Assaré, perpassa todo o texto, considerando os

elementos que contribuem e fazem a ligação entre a opção pelos pobres e sua poesia mostrando recortes de seus poemas de cunho social, religioso e político, sublinhando sua imensa contribuição à cultura brasileira. “A melhor forma de se falar de Deus é por meio da poesia”, diz.

O autor

Emerson Sbardelotti é capixaba, nascido em Vitória do Espírito Santo, criado em Cobilândia, Vila Velha, agente de pastoral leigo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Catequista de Crisma da CEB Nossa Senhora do Magnificat, em Jardim Marilândia, professor de História há 23 anos, atualmente cursa o Doutorado em Teologia na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

Para ele, é impossível descrever a alegria que está sentindo, ao saber que Sua Santidade, o Papa Francisco lerá o seu livro e se puder entrará em contato. Para o autor, o fato de o Papa Francisco ter recebido o livro já é uma grande honra.

“Rezo todos os dias para que Deus fortaleça sempre mais o Papa Francisco. Para que guie os seus passos e lhe sustente na difícil tarefa de fazer as mudanças necessárias na Igreja Católica Apostólica Romana; torço para que a Igreja esteja sempre em saída, seja sempre samaritana, missionária, que respeite, dialogue e vá ao encontro do que é diferente. Eu, como simples agricultor do Reino, faço a minha parte apoiando-o para que possa guiar o imenso rebanho que está em seus cuidados. Se ele não entrar em contato para agradecer pelo livro, já valeu por ele ter recebido com carinho. Fico feliz por ser um leigo, praticante, pesquisador, fazendo, vivendo, aprendendo e ensinando Teologia”.

Livro “A opção pelos pobres na poesia de Patativa do Assaré” com o autor Emerson Sbardelotti, doutorando em Teologia. Crédito: Divulgação

