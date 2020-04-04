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Devoção

“Minha mãe me consagrou a Nossa Senhora e hoje estou aí para propagar o milagre de Deus”

O professor Ludson conta que chegou a ser desenganado logo que nasceu, mas sua mãe nunca perdeu a fé

Publicado em 04 de Abril de 2020 às 18:06

Públicado em 

04 abr 2020 às 18:06
Coluna da Fé

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Coluna da Fé

Professor e jornalista, Ludson sabe que é fruto de um milagre
Professor e jornalista, Ludson sabe que é fruto de um milagre Crédito: Arquivo pessoal
Professor e jornalista, Ludson Gonçalves de Jesus, de 37 anos, teve que passar por cirurgias assim que nasceu. Foi submetido a colostomia e operou os pés. Sua mãe, muito católica, consagrou o filho a Nossa Senhora e o filho foi curado. Veja o relato de fé e esperança que o Ludson conta:
“Não esqueço as palavras de minha mãe contando sobre o meu nascimento. Era pra ser um parto normal, mas segundo ela e os médicos, eu literalmente vim de cara para o mundo. Sempre falo que era para ver se aqui fora era bom, já que no ventre estava bem confortável. Entretanto isso inviabilizou o parto normal e precisou ser feito as pressas por cesárea.
Ludson, ainda bebê, com os pais Orlinda e José Maria de Jesus
Ludson, ainda bebê, com os pais Orlinda e José Maria de Jesus Crédito: Arquivo pessoal
Enfim, cheguei ao mundo, com algumas complicações e fiquei em observação. Eu tive que fazer uma cirurgia na barriga - colostomia - e no pé, por encurtamento do tendão Um médico chegou a falar que estava ‘desenganado’. Minha mãe, muito católica, nunca perdeu a fé, ainda no hospital recebeu a visita de uma enfermeira que perguntou como eu estava. Na conversa, a enfermeira pediu para minha mãe me consagrar a Nossa Senhora. Foi o que ela fez, juntamente com uma promessa para Nossa Senhora da Penha.
Ludson, logo após uma das cirurgias
Ludson, logo após uma das cirurgias Crédito: Arquivo pessoal
Logo depois, em conversa com o médico, perguntou sobre a enfermeira e ele disse que só tinha ele naquele momento. Minha mãe falou que conversou com uma enfermeira e ele disse que isso era efeito da anestesia. Para quem tem fé, a razão é apenas um detalhe.
Passei por cirurgias, algumas dificuldades, mas hoje estou ai para propagar o milagre de Deus na minha vida, pela intercessão de Nossa Senhora da Penha. Louvo e agradeço a Deus pelos pais que tenho e por confiarem na misericórdia divina e, enquanto eu respirar, irei propagar a devoção Mariana.

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