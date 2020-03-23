“Larguei o crack por amor ao meu filho. Hoje, ajudo outras pessoas”

Elizabete Martins Rosa, motorista de ônibus, 52 anos, com sua família Crédito: Vitor Jubini

Enfrentar o afastamento social em tempos de pandemia do coronavírus não é fácil. Com certeza, para algumas pessoas o período vai ser mais complicado. A Coluna da Fé está contando histórias de pessoas que enfrentaram problemas e que provam que é difícil, mas não impossível, superar uma situação limite. Hoje, veja o testemunho da Elizabete. Vem, conta sua história também! Vem mostrar que é possível!

“Entre 2003 e 2004. Não sei as datas ao certo porque foi uma época da minha vida que me perdi completamente. Eu tinha carro, casa, uma loja grande. Aí, descobri que a minha companheira de anos me traía e me roubava para usar drogas. Fiquei emocionalmente abalada e comecei a beber muito, depois supostos amigos me apresentaram o crack. Foi amor ao primeiro trago. Só queria saber da droga. Eu comecei a perder tudo. Eu não conseguia mais pagar as minhas contas, eu não conseguia mais viver. Foram quase quatro anos de vício.

Eu não tinha consciência de que estava perdendo tudo. Quando eu dei conta, eu estava fumando crack à luz de velas, porque não tinha mais nada dentro da minha casa. Na minha mente eu conseguia esconder o vício da minha família. O negócio deixa a gente tão cego, que achava que ninguém percebia.

Eu estava pronta para me matar. Aí, pedi a Deus para me tirar disso. Dormi e acordei com minhas irmãs querendo me ajudar. Fui para uma clínica, fiquei quatro meses lá e sai achando que estava bem. Minha família alugou e mobiliou uma casa para mim. Eu vendi tudo que tinha e voltei para as drogas. Eu cheguei a me prostituir em troca de umas pedras de crack. Fiquei grávida e, então, a ficha começou a cair.

Eu usei droga até o sexto mês de gestação. De novo voltei pra oração. Levantei e saí andando. Devo ter andando por umas três horas e parei em uma casa para pedir água. Eles me deram e descobri que o local é uma clínica de reabilitação. Pedi para ficar lá, planejando ganhar o bebê, deixar a criança lá e fugir.

Elizabete com o filho Samuel Crédito: arquivo pessoal

O nascimento do Samuel, hoje com 13 anos, me ajudou sair das drogas. Peguei ele no colo e senti que precisava me libertar disso. Foi o amor pelo meu filho que me fez sair do crack. Já estava há três meses sem drogas e fiquei mais três anos na clínica, porque não tinha pra onde ir. De lá, consegui emprego em uma fazenda em Linhares, com um casal de idosos. Fiquei com eles por três anos e voltamos para Vitória. Trabalhei como motorista particular, cobradora e hoje sou motorista de ônibus e estou há mais de dez anos sem usar drogas.