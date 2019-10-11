Grande São Pedro celebra a padroeira do Brasil

Fiéis participam de procissão com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, na Região de São Pedro. Crédito: Divulgação

Nossa Senhora Aparecida é tradicionalmente conhecida como a padroeira do Brasil e nesse feriado de 12 de outubro não será diferente na comunidade que fica localizada no bairro Resistência em Vitória. Há mais de 30 anos, a comunidade celebra juntamente com toda a Paróquia São Pedro Apóstolo essa data. Dos últimos 10 anos passou a fazer parte dos festejos a procissão paroquial que reune cerca de 500 fieis que peregrinam com a imagem pelas ruas da região.

A festa continua nesta sexta (11) e neste sábado 12. Na noite desta sexta, haverá celebração da Palavra com o diácono Renan Costa Loyola. No último dia de festa, sábado será celebrada a missa das crianças, às 9h, presidida pelo padre Roberto Natal e, encerrando os festejos de Nossa Senhora Aparecida, acontece a tradicional Missa Paroquial presidida pelo padre Roberto Natal, com procissão saindo da Praça Dom João Batista (São Pedro I), às 16h. De lá, os fiéis seguem para a Comunidade Nossa Senhora Aparecida em Resistência.

Navio-livraria terá Bíblia exclusiva

Em sua primeira visita ao Brasil, o navio Logos Hope – maior livraria flutuante do mundo –terá uma atração especial. Em suas prateleiras, os visitantes encontrarão uma edição exclusiva da Bíblia Sagrada, produzida pela Sociedade Bíblica do Brasil (SBB). A publicação será vendida apenas no navio e promete encantar os visitantes, pela capa moderna, com conceito inovador, inspirada no versículo de Marcos 16.15: “Ide por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura”.

O navio percorrerá cinco portos brasileiros e fica em Vitória até 20 de outubro. Depois, segue para Salvador (BA), de 25 de outubro a 10 de novembro; e Belém (PA), de 19 de novembro a 5 de dezembro.

Além da sua grande carga de livros a preços especiais, o Logos Hope leva uma equipe de voluntários internacionais comprometidos com uma visão e um propósito únicos: compartilhar conhecimento, ajuda e esperança às pessoas do mundo. Entre os títulos oferecidos a bordo, estão cerca de mil exemplares de publicações da SBB, como edições da Bíblia Sagrada em diferentes traduções, e literatura bíblica para públicos de todas as idades, incluindo crianças e jovens, além de uma edição personalizada da Bíblia Sagrada desenvolvida especialmente para o Logos Hope.

O preço de entrada é de R$ 5,00. Adultos com mais de 65 anos de idade e crianças menores de 12 anos, desde que acompanhadas por um adulto, têm entrada gratuita.

Bíblia vendida no Navio Logos Hope. Crédito: Reprodução

Celebração em Cariacica

Paróquia Santíssima Trindade, em Cariacica, celebra a Padroeira do Brasil com duas missas em 12 de outubro

A paróquia Santíssima Trindade, em Cariacica, terá programação especial com duas missas no dia de Nossa Senhora Aparecida, neste sábado, 12 de outubro.

Este vídeo pode te interessar

O pároco Cláudio Alves Moreira celebra missa às 7h na matriz, comunidade de São Jorge, em Vila Capixaba (Rua Fundão, s/n), e às 19h, na comunidade São Paulo da Cruz (rua Iconha, 594), também em Vila Capixaba. Mais informações pelo (27) 3343-1189 e (27) 99896-1260.

A Gazeta integra o Saiba mais