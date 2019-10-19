G.Hoffmam lança música nova

G. Hoffmam, cantor de música gospel Crédito: Divulgação

Com mais um clipe recém lançado, G.Hoffmam parece estar falando sério em sua nova fase. “Tua salvação”é o título do seu mais novo single e já pode ser visto e ouvido no canal do cantor no YouTube. Trata-se de uma canção voltada para a igreja, com o texto bíblico de Salmos 85:7-9 musicado e poeticamente encaixado para o canto congregacional. Música fácil de aprender e muito bonita! O clipe tem uma preocupação artística, trazendo em apenas um take, a silhueta do cantor enquanto as palavras surgem da sua boca, de maneira criativa e animada. E há uma curiosidade nessa história: “Quem fez essa tipografia, essa arte, foi o Felipe Damasceno, que trabalha há anos na TV Gazeta, responsável por várias aberturas de programas que já vimos na telinha. Ele é meu amigo de infância, talvez um dos primeiros amigos que fiz na escola, ainda com 4 ou 5 anos. E hoje é um profissional capacitadíssimo e de uma criatividade tremenda! Arrebentou no trabalho!”, comentou o cantor.

Seguindo aparceria com Gilberto Moulin nas captações e imagens, e com EmersonBruno e Cristiano Martins na produção e arranjos musicais,G.Hoffmam garante que as novidades não param: “Tem sido um tempomuito produtivo na minha vida, mas ainda tem muita coisa bem legalvindo aí com esse projeto “Música para o alto”. Aguardem!”.Enquanto isso, ocantor faz uma campanha no Instagram para alcançar a marca de 10.000seguidores: “Preciso disso, pois com essa quantidade de seguidores,tenho ferramentas mais diretas para divulgação dos meus clipesnovos. Tem sido um trabalho constante nessa rede social e tem metrazido histórias inusitadas e muito relacionamento.”

Conferência na Lagoinha Vitória

Na noite deste sábado (19), o cantor mostra essa e suas outras canções de sucesso em uma conferência "Frutificação" na igreja Lagoinha Vitória, que está completando 4 anos de fundação. G.Hoffmam se apresenta às 19h30, no templo que fica na Avenida Fernando Ferrari, 684, em frente a Ufes. Amanhã, estarão por lá Felipe Caetano, às 10h; e Ronny Carrijo, às 19 horas.

Dia Nacional da Juventude

Jovens de toda a nossa Arquidiocese de Vitória estão convidados a a celebrar o Dia Nacional da Juventude (DNJ) no dia 27 de outubro, de 8 às 11 horas, na Catedral Metropolitana de Vitória. Este ano, o DNJ tem como tema “O jovem no coração da Igreja, e a Igreja no coração do Jovem”, e celebrar a data é uma oportunidade para a aproximação das várias formas de expressão da juventude da Arquidiocese como a Pastoral da Juventude, Ministério Jovem da Renocação Carismática Católica, Novas Comunidades EJC e Grupos de Jovens paroquiais.

Para participar do evento não é necessário inscrição, mas a organização solicita que as paróquias informem através do e-mail [email protected] o número estimado de participantes ou se haverá caravanas. No dia, o lanche será partilhado e todos podem levar algum alimento para partilhar.

Ação entre elas Nova Brasília