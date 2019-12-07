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Coluna da Fé

Exposição de presépio no Convento da Penha

Confira também o musical das crianças do Instituto Sarça e a  missa de encerramento do ECC deste ano

Públicado em 

07 dez 2019 às 20:31
Redação de A Gazeta

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Cenário foi montado por voluntários Crédito: Divulgação
Com o tema A Encarnação do Amor, está aberta à visitação, a exposição de presépio do Convento da Penha, em Vila Velha. A mostra traz o tradicional presépio, montado na Sala de Exposições que está ambientada com trilha sonora natalina e imagens de gestos humanitários exibidos em um monitor ao lado do presépio.
Em 2018, foram expostos quatro presépios pequenos e um grande, que contavam a história de Frei Pedro Palácios (fundador do Convento da Penha), em ordem cronológica dos países pelos quais ele passou até chegar à Montanha Sagrada.
Neste ano, a exposição é composta por um presépio grande, com peças e imagens do próprio acervo do Convento, inseridos em um cenário que remete a um estábulo, montado por voluntários do Convento.

Musical de Natal

As crianças atendidas pelo Instituto Sarça, um projeto social que funciona nos bairros Forte São João e Jaburu, na Capital, apresenta seu musical de Natal neste domingo (08), às 9 horas, na Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, que fica na Avenida Beira-Mar. Serão seis músicas no coro de aproximadamente 100 crianças.

Ações de graças do ECC

No dia 14 de dezembro (sábado), a partir das 18h, o ECC (Encontro de Casais com Cristo) da Arquidiocese de Vitória, vai realizar uma Missa de Ação de Graças pelo encerramento dos trabalhos do movimento no ano de 2019.
O ECC está presente em pelo menos 65 paróquias de todas as 6 áreas pastorais da Arquidiocese (Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Serrana e Benevente), com cerca de 5 mil casais envolvidos diretamente nos serviços e ações.  A celebração acontece no Convento da Penha.

Redação de A Gazeta

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