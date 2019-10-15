Encontro do Terço dos Homens em Ibiraçu

Aproxima-se o 4º Encontro Diocesano do Terço dos Homens. Mais uma vez, o Santuário Diocesano Nossa Senhora da Saúde, em Ibiraçu, é o local escolhido para acolher todos os tercistas espalhados pelas paróquias da Diocese de Colatina.São esperados mais de 2 mil homens neste momento de fé e oração que acontece no dia 10 de novembro. Com o tema “Maria, a primeira missionária de Jesus”, o encontro terá uma programação diversificada. Destaque para o atendimento de confissões, procissão com a imagem peregrina da padroeira diocesana e missa a ser presidida por dom Geraldo Lyrio Rocha. Na ocasião, haverá ainda uma palestra e a reza do Santo Terço Glorioso.
Aproveitando a ocasião, o Movimento do Terço dos Homens da Diocese de Colatina divulgou seu calendário de ações para o ano de 2020. Confira!
Calendário 2020
Este vídeo pode te interessar
- 8 de fevereiro, às 9h: Reunião Diocesana com os 31 coordenadores paroquiais do Terço dos Homens da Diocese de Colatina, na Cúria Diocesana, em Colatina
- 14, 15 e 16 de fevereiro: 12ª Romaria Nacional do Terço dos Homens ao Santuário Nacional de Aparecida (SP)
- 18 de abril: 62ª Romaria dos Homens na 449ª Festa da Penha
- 9 de maio: 3º Encontro do Terço dos Homens da Área Pastoral BR-101 Norte, na Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Rio Bananal
- 30 de maio: 8º Encontro Estadual do Terço dos Homens, no Convento da Penha, em Vila Velha
- 18 de julho: 2º Encontro Diocesano do Terço dos Homens da Diocese de Colatina
