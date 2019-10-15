Encontro do Terço dos Homens em Ibiraçu

Aproxima-se o 4º Encontro Diocesano do Terço dos Homens. Mais uma vez, o Santuário Diocesano Nossa Senhora da Saúde, em Ibiraçu, é o local escolhido para acolher todos os tercistas espalhados pelas paróquias da Diocese de Colatina.São esperados mais de 2 mil homens neste momento de fé e oração que acontece no dia 10 de novembro. Com o tema “Maria, a primeira missionária de Jesus”, o encontro terá uma programação diversificada. Destaque para o atendimento de confissões, procissão com a imagem peregrina da padroeira diocesana e missa a ser presidida por dom Geraldo Lyrio Rocha. Na ocasião, haverá ainda uma palestra e a reza do Santo Terço Glorioso.