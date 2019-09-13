Coluna assinada por Joviana Venturini. Para divulgar seu evento ou lançamento religioso basta enviar um texto sobre ele para o nosso email
Convento da Penha realiza missa para ciclistas neste domingo
Evento tem como objetivo acolher e pedir proteção para quem usa a bike a passeio, a lazer ou a trabalho
