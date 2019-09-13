Coluna da Fé
Coluna da Fé
Coluna assinada por Joviana Venturini. Para divulgar seu evento ou lançamento religioso basta enviar um texto sobre ele para o nosso email

Convento da Penha realiza missa para ciclistas neste domingo

Evento tem como objetivo acolher e pedir proteção para quem usa a bike a passeio, a lazer ou a trabalho

Publicado em 13/09/2019 às 13h22
Atualizado em 29/09/2019 às 13h25


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.