Comunidade Água Viva comemora 25 anos

É tempo de celebrar! Esta é a frase que estampa o convite do Jubileu de Prata da Comunidade Água Viva, uma nova comunidade da Igreja Católica, fundada no dia 1º de novembro de 1994 em Vila Velha e que, ao longo desses 25 anos tem contribuído para reverter quadros graves de depressão em pessoas de todo o país, além da atuação social e de diversas outras iniciativas de promoção da vida.



Para festejar o Jubileu, a Comunidade Água Viva preparou uma programação extensa, que começa na sexta-feira (1º/11), com a celebração de uma santa missa na sede da Comunidade, o sítio Fonte da Viva, e termina no domingo, com o Kairós de celebração do Jubileu. Entre as presenças já confirmadas estão os missionários da Canção Nova, Emanuel Stênio e Gabrielle Sanchotene; a fundadora da comunidade Remidos do Senhor, a paraibana Alessandra Freitas Dantas de Sousa; o paraibano Ronaldo José de Sousa, co-fundador da Comunidade Remidos no Senhor, pregador e autor de livros com temas espirituais e de formação humana; Marli Maria de Sousa Albuquerque, fundadora da Comunidade Católica Obra Nova do Coração de Maria, pregadora e palestantes para famílias, jovens, e pregando em grades encontros. Padre Gudialace Oliveira é quem residirá uma missa na Catedral Metropolitana de Vitória.

A comunidade

O trabalho é feito pelos missionários, vocacionados e consagrados, que compõem a Comunidade e que estarão em festa entre os dias 1º e 3 de novembro, celebrando as graças de sua existência. O evento, com programação diversificada, contará com a participação de nomes conhecidos da comunidade católica, vindo de diferentes localidades do país.

“Estamos celebrando o surgimento do carisma da Comunidade, que é ser Água Viva no mundo, ponte de reconciliação ente os homens e Deus, resgatando a dignidade de filhos do Pai”, explica Raquel Carpenter, terapeuta sistêmica e familiar, cantora e fundadora da nova comunidade. Na prática, a vivência da comunidade se dá por meio do acolhimento em casas de missão, atendimentos terapêuticos individuais e em grupo, visita às famílias, grupos de oração, obras sociais, estudo bíblico, retiros e encontros de evangelização, entre outras atividades que beneficiam centenas de pessoas mensalmente, de dentro ou de fora do estado. “Em média, cerca de três mil pessoas passam por nossas atividades, anualmente”, comenta Carpenter.

Uma das iniciativas da Comunidade que merecem destaque é Casa de Acolhida Filho Pródigo, hoje passando por obra de ampliação. Desde 2005, atende homens e mulheres que apresentam quadros psicoemocionais como depressão, síndrome do pânico, intenção suicida, falta de sentido da vida, além daqueles que buscam um processo de autoconhecimento, diante de alguma situação desafiadora. Quem opta por vivenciar essa experiência fica hospedado por um período programado no sítio Fonte da Vida, quando realiza atividades individuais e coletivas, sendo acompanhado por terapeutas sistêmicos e ocupacionais, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, padres, entre outros.

Quando tudo começou

A Comunidade Água Viva foi estruturada inicialmente por meio de um ministério de música e, em pouco tempo reuniu jovens capixabas, ávidos por louvar a Deus e atuar em Teu nome. A intensidade e entrega do grupo chamou a atenção do então arcebispo da Arquidiocese de Vitória, Dom Silvestre, que intuiu a presença de um Carisma, direcionando-os à formação. Assim, o grupo cresceu, amadureceu, ampliando suas atividades, apropriando-se do Carisma e se entregando, cada vez mais, ao trabalho de ser Água Viva no mundo, como ponte de reconciliação entre o homem e Deus.

1º de novembro - sexta-feira

20h - Santa Missa na Fonte da Vida (sitio da Comunidade)

21h20 - Noite de Artes - Musical na Fonte da Vida (sitio da Comunidade)

2 de novembro - sábado

8h às 12h - Kairós de Celebração ao Aniversário

12h- Almoço Comemorativo

19h30 - Santa Missa na Catedral Metropolitana de Vitória

3 de novembro - domingo

7h - Café da manhã

8h - Santa Missa na Fonte da Vida, seguida de Kairós 8h as 18h.

Convites

R$98,00 (alimentação cobrada à parte)

