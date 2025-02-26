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Ar e Ventilação

Qual ventilador escolher? Compare modelos de teto, coluna, parede e mesa

A nova onda de calor aumentou as buscas por ventiladores. Em dúvida sobre qual escolher? Veja opções das mais silenciosas até as mais potentes. Selecionamos os melhores de cada categoria. Confira!

Publicado em 26 de Fevereiro de 2025 às 16:14

Públicado em 

26 fev 2025 às 16:14
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Marcas como Arno, Mondial e Domina integram a seleção de ventiladores. Crédito: Canva
Com o calor intenso, escolher o ventilador certo faz toda a diferença para o conforto do seu lar e até mesmo para a sua saúde. Mas como saber qual o modelo mais indicado para cada ambiente ou necessidade? Neste guia completo, vamos apresentar os principais tipos de ventiladores: teto, coluna, parede e mesa, destacando suas características, indicações e modelos em destaque.

Ventilador de teto

Os ventiladores de teto são mais indicados para climatizar ambientes amplos de forma uniforme, sem ocupar espaço. São uma ótima adição para salas, quartos e escritórios, de forma a oferecer ventilação constante sem necessidade de movimentação.
Produtos
Ventilador De Teto Tron Pera New Com Lustre Preto 110v

Ventilador De Teto Tron Pera New Com Lustre Preto 110v

Ventilador com bom custo-benefício. Potência de 130W e 490 rpm na velocidade máxima.

Ventilador De Teto Bivolt C/ Controle 6 Vel. Fenix Ventisol 110V/220V

Ventilador De Teto Bivolt C/ Controle 6 Vel. Fenix Ventisol 110V/220V

Controle de velocidade para ajustar conforme a necessidade. A tecnologia inverter oferece até 60% mais economia. Atinge 400 rpm.

Ventilador Teto Arno Bivolt Branco 3 Pás Contro. Remoto Vx13

Ventilador Teto Arno Bivolt Branco 3 Pás Contro. Remoto Vx13

Potente e silencioso, com controle remoto para maior praticidade. É programável, tem 150W de potência e 260 rpm.

Ventilador de Coluna

Os ventiladores de coluna são versáteis, permitindo ajustar a altura e a direção do fluxo de ar. São indicados para salas, escritórios e ambientes onde a ventilação precisa ser direcionada para diferentes pontos.
Produtos
Ventilador De Teto Tron Pera New Com Lustre Preto 110v

Ventilador De Teto Tron Pera New Com Lustre Preto 110v

Maior quantidade de pás para um fluxo de ar mais potente. Ótimo custo-benefício, tem coluna ajustável entre 1,19 e 1,50 metros.

Ventilador Xtreme Force Breeze Coluna 40cm Vb4c

Ventilador Xtreme Force Breeze Coluna 40cm Vb4c

Modelo potente e ainda silencioso. Tem 126W de potência e rotação máxima de 1500 rpm.

Ventilador De Coluna Power Fresh Ovtr881 Oster Estrutura Preto Pás Vermelho 127V

Ventilador De Coluna Power Fresh Ovtr881 Oster Estrutura Preto Pás Vermelho 127V

Ventilador de coluna silencioso e com design moderno. 6 pás, 140W de potência e 3 velocidades.

Ventilador de parede

Os ventiladores de parede são indicados para quem deseja economizar espaço e manter a ventilação direcionada para um ponto fixo. São muito utilizados em comércios, cozinhas e áreas externas cobertas.
Produtos
Ventilador de parede Wap Rajada Pro 60 turbo com 5 pás Bivolt

Ventilador de parede Wap Rajada Pro 60 turbo com 5 pás Bivolt

Ideal para grandes espaços, com alta capacidade de ventilação. Potência de 135W, 3 velocidades e grade removível.

Ventilador De Parede Oscilante Preto 50cm New Plástico 130W 3 Pás Ventisol 220v

Ventilador De Parede Oscilante Preto 50cm New Plástico 130W 3 Pás Ventisol 220v

Um dos ventiladores mais vendidos. 130W de potência e rotação máxima de 1300 rpm.

Ventilador De Parede Ventidelta 60cm Premium Preto Biv 170w Cor das pás Natural 110V/220V

Ventilador De Parede Ventidelta 60cm Premium Preto Biv 170w Cor das pás Natural 110V/220V

Robusto e durável. Tem rotação máxima de 1430 rpm e potência de 170 W.

Ventilador De Parede Oscilante Eco Bivolt 250w 60cm Dômina Preto Bivolt Rolamento Duplo Blindado Térmico

Ventilador De Parede Oscilante Eco Bivolt 250w 60cm Dômina Preto Bivolt Rolamento Duplo Blindado Térmico

Um dos ventiladores mais recomendados por especialistas. Ele tem maior resistência e eficiência energética, além de velocidade de rotação máxima de 17500 rpm, potência de 250w modelo 8 pás de 60cm

Ventilador de mesa

Os ventiladores de mesa são compactos, portáteis e fáceis de posicionar, sendo indicados para uso individual ou em espaços menores, como escritórios e quartos.
Produtos
Ventilador Britânia BVT481 Tecnologia Maxx Force 174W 127V

Ventilador Britânia BVT481 Tecnologia Maxx Force 174W 127V

Potência de 174W e eficiência A em um modelo compacto. Silencioso e potente, com 8 pás de 47cm. Um dos mais procurados do segmento. 2 em 1 - pode ser usado na mesa ou na parede

Ventilador 40cm Super Turbo 8 Pás, Mondial, Preto/Prata, 140W, 110V - VTX-40-8P

Ventilador 40cm Super Turbo 8 Pás, Mondial, Preto/Prata, 140W, 110V - VTX-40-8P

Boa distribuição do fluxo de ar. É silencioso e tem bom custo-benefício. Tem 8 pás de 40 cm e 140w de potência.

Ventilador Arno Ultra Silence Force Bluetooth 220V

Ventilador Arno Ultra Silence Force Bluetooth 220V

O ventilador programável com conexão Wi-fi. Tem potência de 126W e 6 pás de 40 cm.

Opções de ventiladores silenciosos para se refrescar

Produtos
Ventilador de Mesa 30cm Super Power Mondial Branco/Azul Escuro 60W 6 Pás VSP-30-W

Ventilador de Mesa 30cm Super Power Mondial Branco/Azul Escuro 60W 6 Pás VSP-30-W

Ventilador de Torre WAP Air Silence com Ajuste de 4 Velocidades 127V

Ventilador de Torre WAP Air Silence com Ajuste de 4 Velocidades 127V

Ventilador de Coluna Mallory Air Timer TS+ Com Controle Remoto 126W, Silencioso, Com Hélice de 6 pás

Ventilador de Coluna Mallory Air Timer TS+ Com Controle Remoto 126W, Silencioso, Com Hélice de 6 pás

O que é ventilador de rolamento e de bucha?

Os ventiladores podem ter motores com rolamento ou bucha, o que influencia sua durabilidade e nível de ruído:
  • Rolamento: possuem menor atrito interno, proporcionando maior vida útil e operação mais silenciosa.
  • Bucha: são mais simples e acessíveis, mas tendem a gerar mais ruído e ter menor durabilidade.

O que são as pás em um ventilador?

As pás são responsáveis por movimentar o ar. O material, a inclinação e a quantidade de pás influenciam diretamente na eficiência do ventilador. Modelos com mais pás geralmente proporcionam um fluxo de ar mais suave e distribuído, enquanto aqueles com menos pás podem gerar um vento mais forte e concentrado.

Qual é uma boa potência de ventilador?

A potência ideal depende do ambiente e do uso pretendido:
  • Até 100W: Adequado para pequenos ambientes e ventiladores de mesa.
  • Entre 100W e 200W: Indicado para ventiladores de coluna e parede em espaços médios.
  • Acima de 200W: Melhor opção para ventiladores de teto ou grandes espaços.

Qual ventilador escolher para cada necessidade?

Para ambientes grandes, ventiladores de teto garantem distribuição uniforme do ar. Já para espaços pequenos ou individuais, ventiladores de mesa são mais práticos, assim como ventiladores de parede. Para versatilidade e ajuste de altura, ventiladores de coluna são mais indicados.

Confira mais alternativas para se refrescar

Produtos
Mini Ventilador Climatizador Usb Com Reservatorio Para Agua E Gelo Air Cooler 110v/220v

Mini Ventilador Climatizador Usb Com Reservatorio Para Agua E Gelo Air Cooler 110v/220v

Circulador de Ar Eos Turbo Vento Metálico 56cm Ecm60 110v

Circulador de Ar Eos Turbo Vento Metálico 56cm Ecm60 110v

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