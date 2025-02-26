Qual ventilador escolher? Compare modelos de teto, coluna, parede e mesa

Ventilador de teto
Ventilador de Coluna
Ventilador de parede
Ventilador de mesa
Opções de ventiladores silenciosos para se refrescar
O que é ventilador de rolamento e de bucha?
- Rolamento: possuem menor atrito interno, proporcionando maior vida útil e operação mais silenciosa.
- Bucha: são mais simples e acessíveis, mas tendem a gerar mais ruído e ter menor durabilidade.
O que são as pás em um ventilador?
Qual é uma boa potência de ventilador?
- Até 100W: Adequado para pequenos ambientes e ventiladores de mesa.
- Entre 100W e 200W: Indicado para ventiladores de coluna e parede em espaços médios.
- Acima de 200W: Melhor opção para ventiladores de teto ou grandes espaços.
Qual ventilador escolher para cada necessidade?
Confira mais alternativas para se refrescar
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