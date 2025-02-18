6 cuidados importantes com idosos e crianças no calor

As crianças e os idosos precisam de cuidados especiais em dias mais quentes Crédito: Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock

Uma onda de calor atinge diversos estados brasileiros. Os termômetros marcaram mais de 40 °C, principalmente no Sul e Nordeste, com sensação térmica chegando a 50 °C. Os meteorologistas alertam que essa onda de calor pode se prolongar, mantendo o tempo seco e quente por vários dias. Contudo, devido às altas temperaturas, aumentam os riscos de desidratação e outros problemas de saúde.

Jackeline Pires de Souza, coordenadora do curso de Enfermagem da Faculdade Anhanguera, alerta para os cuidados com crianças e idosos, que são mais vulneráveis ao calor devido a fatores fisiológicos e comportamentais específicos.

“É crucial adotar medidas preventivas para proteger esses grupos durante períodos de altas temperaturas, garantindo sua saúde e bem-estar. O sistema de termorregulação das crianças ainda está em desenvolvimento, o que dificulta a manutenção de uma temperatura corporal estável. Já os idosos têm um sistema de termorregulação menos eficiente, o que dificulta a dissipação do calor”, explica.

Atenção com a temperatura corporal

Conforme Jackeline Pires de Souza, no calor intenso, o corpo responde com uma vasodilatação, ou seja, dilatação das artérias, na tentativa de dissipar o excesso de calor, levando ao aumento do fluxo sanguíneo para a pele e ao processo de transpiração.

“A transpiração é uma das principais formas que o corpo tem para equilibrar sua temperatura. Com a vasodilatação, mais sangue é direcionado para a pele. Se não consumirmos mais água para compensar a perda pela transpiração, a quantidade de sangue por unidade de espaço arterial diminui, o que pode resultar em uma queda na pressão arterial e, em casos mais graves, levar à desidratação”, alerta.

A docente da Faculdade Anhanguera explica que esse fator, que ocorre com idosos e crianças , se dá também porque, naturalmente, eles têm menos água corporal, sentem menos sede e transpiram menos, o que reduz a capacidade de regular a pressão arterial e a temperatura interna.

“O corpo aquecido do idoso tem dificuldade em dissipar o calor, levando a um aumento perigoso da temperatura corporal, não causado por febre, mas devido à incapacidade do corpo de regular sua temperatura. Em crianças, o cuidado também deve estar na exposição ao sol, pois, com os pequenos, a incidência de raios UV danosos à pele é muito maior”, acrescenta.

É importante incentivar a ingestão de líquido, mesmo que a criança não esteja com sede Crédito: Imagem: Dragon Images | Shutterstock

Cuidados com crianças e idosos

Abaixo, Jackeline Pires de Souza dá algumas dicas de cuidados com crianças e idosos durante o calor extremo. Veja!

Crianças

Hidratação regular: incentive a ingestão frequente de líquido, mesmo que a criança não sinta sede;

Ambientes frescos: mantenha as crianças em ambientes frescos e bem ventilados, especialmente durante as horas mais quentes do dia;

Roupas adequadas: vista as crianças com roupas leves e de cores claras.

Idosos

Monitoramento da hidratação: verifique regularmente a ingestão de líquidos e incentive a hidratação;

Ambientes climatizados: garanta que os idosos tenham acesso a ambientes climatizados ou bem ventilados;

Acompanhamento médico: consulte um médico sobre os efeitos dos medicamentos em relação à exposição ao calor.