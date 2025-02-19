Incaper prevê chuva em regiões do Espírito Santo Crédito: Incaper

De acordo com o instituto, a umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuvas rápidas na madrugada e pela manhã no litoral Norte até o domingo. Ao longo do dia, ocorrem chuvas esparsas nas demais áreas do Norte capixaba e em parte da Região Serrana.

Nas demais áreas, incluindo a Grande Vitória, o céu apresenta poucas nuvens e faz calor, sem previsão de chuva. O vento sopra com intensidade moderada no litoral, com possibilidade de rajadas no litoral sul.

A onda de calor deve atingir o Sudeste até o dia 24 de fevereiro. A parte mais ao Norte e Noroeste do Espírito Santo deve ter de 3 °C a 5 °C acima da média, enquanto as áreas Sul e Serrana podem registrar até 7 °C acima da média (confira no mapa abaixo).

Your browser does not support the audio element. Em meio à onda de calor, Incaper prevê chuva para regiões do ES

Onda de calor atinge o Espírito Santo até o dia 24 de fevereiro Crédito: Climatempo