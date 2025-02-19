Em meio a onda de calor que atinge a Região Sudeste do Brasil, pode chover em municípios do Espírito entre esta quinta-feira (20) e o próximo domingo (23), segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
De acordo com o instituto, a umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuvas rápidas na madrugada e pela manhã no litoral Norte até o domingo. Ao longo do dia, ocorrem chuvas esparsas nas demais áreas do Norte capixaba e em parte da Região Serrana.
Nas demais áreas, incluindo a Grande Vitória, o céu apresenta poucas nuvens e faz calor, sem previsão de chuva. O vento sopra com intensidade moderada no litoral, com possibilidade de rajadas no litoral sul.
A onda de calor deve atingir o Sudeste até o dia 24 de fevereiro. A parte mais ao Norte e Noroeste do Espírito Santo deve ter de 3 °C a 5 °C acima da média, enquanto as áreas Sul e Serrana podem registrar até 7 °C acima da média (confira no mapa abaixo).
Em meio à onda de calor, Incaper prevê chuva para regiões do ES
Segundo a meteorologista Josélia Pegorim, a semana será de muito calor e pouca chuva no Espírito Santo e no Rio de Janeiro.