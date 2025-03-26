Qual geladeira gasta menos energia? Confira as 10 opções mais econômicas

Entenda o que é a tecnologia inverter e frost-free e entenda também como funciona o consumo de energia de uma geladeira. Crédito: Canva

A geladeira é um dos eletrodomésticos que mais consomem energia em uma residência. Com o aumento constante nas tarifas de eletricidade, escolher um modelo eficiente se tornou essencial para economizar na conta de luz . Este guia completo apresenta as 10 geladeiras mais econômicas do mercado, destacando as tecnologias que contribuem para a redução do consumo e como escolher o modelo ideal para suas necessidades.

Fatores que influenciam o consumo de energia

Tecnologia de refrigeração

Modelos com tecnologia Inverter ajustam o funcionamento do compressor, evitando picos de energia e mantendo a temperatura estável. Geladeiras Frost Free eliminam a necessidade de descongelamento, otimizando o consumo.

Eficiência energética

Verifique a classificação do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia). Modelos com selo Procel A+++ são os mais eficientes.

Capacidade e tamanho

Escolha um modelo adequado ao tamanho da sua família e ao espaço disponível na cozinha.

Recursos adicionais

Funções como modo econômico e sensores de temperatura ajudam a reduzir o consumo.



10 geladeiras econômicas para você considerar

Refrigerador 240L 1 Porta Classe A 110V, Electrolux

Compacto e funcional, este refrigerador de 240 litros é uma excelente escolha para quem busca economia por um valor mais em conta. Com selo Procel A de eficiência energética e consumo de apenas 23,3 kWh/mês, ele reduz o impacto na conta de luz. Ele conta com controle externo de temperatura, prateleira porta-latas reversível e uma gaveta extrafria, que resfria bebidas e alimentos rapidamente. No entanto, em comparação aos outros modelos, este apresente o sistema Cycle Defrost que exige descongelamento duas vezes ao ano.

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Geladeira 486L Side by Side Philco PRF504ID 127V

Com design sofisticado e capacidade de 486 litros, este modelo Side by Side da Philco é indicado para famílias grandes. Ela é frost-free, com compressor Eco Inverter, que levam a uma maior economia de energia e um desempenho silencioso. O Smart Cooling mantém a temperatura homogênea, preservando melhor os alimentos.

Além disso, possui dispenser de água na porta, painel touch e funções como Smart, Turbo Freezer e Eco para otimizar o consumo energético. A iluminação LED melhora a visibilidade interna, enquanto o alarme de porta aberta evita desperdícios. Tem Selo Procel A+++ e consumo médio de 51 kWh/mês.

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Geladeira Panasonic A+++ Frost Free 387L NR-BT41PD1X

Com um dos melhores índices de eficiência energética do mercado, esta geladeira consome apenas 39,4 kWh/mês, proporcionando uma economia superior a 30% de energia. Seu painel eletrônico minimalista facilita o controle de temperatura, enquanto o sistema Antibacteria Ag evita a proliferação de micro-organismos no interior.

O freezer de 95 litros garante espaço suficiente para congelados, e o gavetão de hortifruti mantém frutas e verduras frescas por mais tempo. Com refrigeração eficiente e silenciosa, este modelo une tecnologia, economia e design elegante em aço escovado.

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Geladeira Electrolux Inverse Inverter Efficient 400L IB45

Com selo A+++ e consumo mensal de 36,3 kWh, esta geladeira Inverse da Electrolux combina eficiência energética e tecnologia avançada. O sistema AutoSense ajusta automaticamente a temperatura conforme a rotina de uso, prolongando a vida dos alimentos em até 30%. Seu compressor Inverter reduz o consumo em até 42%, garantindo funcionamento silencioso e estável.

Conta ainda com iluminação LED interna, gaveta HortiNatura para conservação prolongada de frutas e legumes, IceMax para produção prática de gelo e TasteGuard, que elimina odores indesejados. A organização interna é otimizada com prateleiras FastAdapt, que oferecem até 80 configurações diferentes para armazenar itens variados.

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Geladeira Electrolux Side by Side Efficient 435L IS4S

Este modelo Side by Side de 435 litros se destaca pelo design moderno e pela tecnologia AutoSense, que mantém a temperatura ideal e prolonga a vida dos alimentos. O compressor Inverter reduz o consumo de energia em até 42%, resultando em um desempenho eficiente e silencioso. O painel digital permite ajustes precisos e oferece funções como Turbo Freezer, Turbo Refrigerador e Férias, além da trava de segurança.

O IceTwister facilita a produção de gelo, enquanto as gavetas dedicadas no refrigerador e no freezer otimizam a organização. Com selo A+++ e consumo de apenas 38 kWh/mês, é uma opção econômica para quem busca alta capacidade e praticidade.

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Geladeira Panasonic Frost Free 480L Black Glass NR-BB71GVFB

A sofisticação do design em vidro espelhado preto se une a tecnologias inovadoras nesta geladeira Panasonic de 480 litros. Com classificação A+++ e consumo de 40,9 kWh/mês, ela se destaca pelo FreshFreezer, que mantém alimentos frescos sem congelar completamente, preservando sabor e nutrientes.

O sistema Inverter assegura funcionamento silencioso e economia de energia, enquanto a inteligência artificial SmartSense adapta o desempenho à rotina da casa. A tecnologia Vitamin Power potencializa vitaminas C e D dos alimentos, e a gaveta FreshZone mantém frutas e verduras conservadas por mais tempo. Além disso, seu freezer em gaveta melhora a organização e o acesso aos congelados.

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Samsung Geladeira Duplex Evolution SmartThings RT38 391L Bivolt Inox

Com um design moderno e tecnologia avançada, essa geladeira oferece eficiência e praticidade. Seu consumo de energia é de 35,5 kWh/mês e possui selo A+++, garantindo economia. Além disso, se destaca pela:

Fábrica de gelo Twist : permite obter cubos de gelo com facilidade, bastando girar o suporte para liberar o gelo no reservatório móvel.

: permite obter cubos de gelo com facilidade, bastando girar o suporte para liberar o gelo no reservatório móvel. All Around Cooling™ : sistema de circulação de ar que mantém a temperatura uniforme em todos os cantos da geladeira, ajudando na conservação dos alimentos.

: sistema de circulação de ar que mantém a temperatura uniforme em todos os cantos da geladeira, ajudando na conservação dos alimentos. Power Cooling: resfriamento rápido de alimentos e bebidas para maior praticidade no dia a dia.

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Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 390L Efficient AutoSense Duplex Black Inox Look (IF43B) - 127V

Essa geladeira combina alta tecnologia e eficiência energética, consumindo 39,7 kWh/mês e possuindo selo A+++.

AutoSense : sistema inteligente que ajusta automaticamente a temperatura interna, prolongando a vida útil dos alimentos em até 30%.

: sistema inteligente que ajusta automaticamente a temperatura interna, prolongando a vida útil dos alimentos em até 30%. Tecnologia Inverter : mantém a temperatura estável, reduzindo o consumo de energia em até 30% e garantindo maior preservação dos alimentos.

: mantém a temperatura estável, reduzindo o consumo de energia em até 30% e garantindo maior preservação dos alimentos. Gaveta HortiNatura : preserva frutas e vegetais por até 2x mais tempo.

: preserva frutas e vegetais por até 2x mais tempo. Extra Fresh : minimiza a ação do gás etileno, desacelerando o amadurecimento dos alimentos.

: minimiza a ação do gás etileno, desacelerando o amadurecimento dos alimentos. Filtro TasteGuard: elimina maus odores causados por bactérias, garantindo um ambiente interno sempre fresco e higiênico.

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Geladeira Electrolux Frost Free 490L Efficient com AutoSense Inverse Black Inox Look (IB7B) - 127V

Com consumo de 42,9 kWh/mês e selo A+++, essa geladeira é ideal para quem busca economia e tecnologia de ponta.

AutoSense : tecnologia de Inteligência Artificial que ajusta automaticamente a temperatura, reconhecendo os hábitos de uso e reduzindo desperdícios.

: tecnologia de Inteligência Artificial que ajusta automaticamente a temperatura, reconhecendo os hábitos de uso e reduzindo desperdícios. Tecnologia Inverter : mantém a temperatura estável e reduz o consumo de energia em até 42%.

: mantém a temperatura estável e reduz o consumo de energia em até 42%. FoodControl : sistema que ajuda a monitorar a validade dos alimentos para consumo no período ideal.

: sistema que ajuda a monitorar a validade dos alimentos para consumo no período ideal. Gaveta HortiNatura : conserva frutas e vegetais frescos por mais tempo.

: conserva frutas e vegetais frescos por mais tempo. IceMax : sistema de produção de gelo com abastecimento prático e sem misturar odores do freezer.

: sistema de produção de gelo com abastecimento prático e sem misturar odores do freezer. FastAdapt : prateleiras ajustáveis para melhor organização de alimentos de diferentes tamanhos.

: prateleiras ajustáveis para melhor organização de alimentos de diferentes tamanhos. TasteGuard: remove odores desagradáveis de forma até 9x mais rápida que o bicarbonato de sódio.

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Geladeira Electrolux Frost Free Multidoor Efficient com AutoSense e Inverter 590L - Branca (IM8) - 127V

Com amplo espaço interno e tecnologia de ponta, essa geladeira consome 55,4 kWh/mês e possui selo A+++.

AutoSense : inteligência artificial que ajusta a temperatura conforme a rotina de uso, reduzindo consumo de energia e evitando ruídos excessivos.

: inteligência artificial que ajusta a temperatura conforme a rotina de uso, reduzindo consumo de energia e evitando ruídos excessivos. Gaveta HortiNatura : mantém frutas e vegetais frescos por até 2x mais tempo.

: mantém frutas e vegetais frescos por até 2x mais tempo. Tecnologia Inverter : economia de até 37% de energia e maior preservação dos alimentos.

: economia de até 37% de energia e maior preservação dos alimentos. TasteGuard : neutraliza odores causados por bactérias de maneira 9x mais eficiente que o bicarbonato de sódio.

: neutraliza odores causados por bactérias de maneira 9x mais eficiente que o bicarbonato de sódio. IceTwister : sistema fácil de obtenção de gelo, bastando girar a forma para liberar os cubos no compartimento inferior.

: sistema fácil de obtenção de gelo, bastando girar a forma para liberar os cubos no compartimento inferior. FastAdapt e prateleira retrátil : até 100 combinações de configuração para armazenar itens de diferentes tamanhos.

: até 100 combinações de configuração para armazenar itens de diferentes tamanhos. Porta reversível: permite escolher o lado de abertura do freezer para melhor adaptação ao ambiente.

Produtos Geladeira Electrolux Frost Free Multidoor Efficient Com Autosense e Inverter 590L Cor Branca (IM8) 127V VER OFERTA NA AMAZON VER OFERTA NO MERCADO LIVRE

Comparativo de Geladeiras Modelo Consumo Eficiência Capacidade Electrolux 240L 23,3 A 240 Comprar Philco 486L 51,0 A+++ 486 Comprar Panasonic 387L 39,4 A+++ 387 Comprar Electrolux IB45 36,3 A+++ 400 Comprar Electrolux IS4S 38 A+++ 435 Comprar Panasonic 480L 40,9 A+++ 480 Comprar Samsung RT38 35,5 A+++ 391 Comprar Electrolux IF43B 39,7 A+++ 390 Comprar Electrolux IB7B 42,9 A+++ 490 Comprar Electrolux IM8 55,4 A+++ 590 Comprar

O que significa a geladeira ser frost-free?

Saiba mais sobre o sistema frost-free. Crédito: Canva

Diferentemente da cycle defrost, que ainda acumula gelo no freezer e requer descongelamento ao menos 2 vezes no ano, a frost-free, do inglês "livre de congelamento", elimina a necessidade do degelo e otimiza o consumo de energia.

O que é tecnologia Inverter?

Essa é uma tecnologia que regula o funcionamento do compressor, evitando picos de energia e mantendo a temperatura estável. Muito usado atualmente em eletrodomésticos, ares-condicionados, máquinas de lavar roupa e geladeiras.

Quais recursos fazem a diferença no consumo de energia?

Além dos mencionados acima, funções como Modo econômico, que reduz o consumo de energia em períodos de menor uso, Sensor de temperatura, para monitoram a temperatura interna e ajustam o funcionamento do compressor e tecnologia inverse, que posiciona o freezer na parte de baixo, auxiliam na eficiência.

Como funciona o consumo de energia de uma geladeira?

Veja qual relação a capacidade pode ter com o consumo de energia de uma geladeira. Crédito: Canva

O consumo de energia de uma geladeira é um dos principais fatores a se considerar ao escolher um modelo. Ele é medido em kWh/mês (quilowatt-hora por mês) e pode variar de acordo com a capacidade, tecnologia e uso diário do aparelho.

Geladeiras maiores costumam consumir mais energia, pois precisam resfriar um espaço interno maior. No entanto, a eficiência energética do modelo pode minimizar esse impacto.

Pequenas (até 300L): Consomem menos energia porque têm menos espaço interno para resfriar.



Médias (300L a 500L): São comuns em famílias pequenas e médias, com um consumo moderado.



Grandes (acima de 500L): Possuem freezers maiores e compartimentos extras, o que pode aumentar o consumo de energia.



Segundo dado fornecido pela Consul , uma geladeira com freezer de 440 litros pode chegar a 67,4 kW/h, enquanto uma geladeira comum de 280 litros gira em torno de uma média de 25 kW/h.

Dicas para economizar energia com a sua geladeira

Mantenha a geladeira longe de fontes de calor, como fogões e fornos.

Verifique se a borracha de vedação da porta está em boas condições.



Não coloque alimentos quentes dentro da geladeira.



Ajuste a temperatura de acordo com a quantidade de alimentos armazenados.



Descongele a geladeira regularmente (para modelos que não são frost free)



Não deixe a porta aberta por muito tempo.



Escolher uma geladeira com baixo consumo de energia é um investimento que se paga a longo prazo. Ao considerar os fatores apresentados neste guia e explorar as opções de modelos e tecnologias, você poderá tomar uma decisão informada e economizar na sua conta de luz.