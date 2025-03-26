Qual geladeira gasta menos energia? Confira as 10 opções mais econômicas

Entenda o que é a tecnologia inverter e frost-free e entenda também como funciona o consumo de energia de uma geladeira.Crédito: Canva
A geladeira é um dos eletrodomésticos que mais consomem energia em uma residência. Com o aumento constante nas tarifas de eletricidade, escolher um modelo eficiente se tornou essencial para economizar na conta de luz. Este guia completo apresenta as 10 geladeiras mais econômicas do mercado, destacando as tecnologias que contribuem para a redução do consumo e como escolher o modelo ideal para suas necessidades.
Fatores que influenciam o consumo de energia
Tecnologia de refrigeração
Modelos com tecnologia Inverter ajustam o funcionamento do compressor, evitando picos de energia e mantendo a temperatura estável. Geladeiras Frost Free eliminam a necessidade de descongelamento, otimizando o consumo.
Eficiência energética
Verifique a classificação do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia). Modelos com selo Procel A+++ são os mais eficientes.
Capacidade e tamanho
Escolha um modelo adequado ao tamanho da sua família e ao espaço disponível na cozinha.
Recursos adicionais
Funções como modo econômico e sensores de temperatura ajudam a reduzir o consumo.
10 geladeiras econômicas para você considerar
Refrigerador 240L 1 Porta Classe A 110V, Electrolux
Compacto e funcional, este refrigerador de 240 litros é uma excelente escolha para quem busca economia por um valor mais em conta. Com selo Procel A de eficiência energética e consumo de apenas 23,3 kWh/mês, ele reduz o impacto na conta de luz. Ele conta com controle externo de temperatura, prateleira porta-latas reversível e uma gaveta extrafria, que resfria bebidas e alimentos rapidamente. No entanto, em comparação aos outros modelos, este apresente o sistema Cycle Defrost que exige descongelamento duas vezes ao ano.
Produtos
Refrigerador 240L 1 Porta Classe A 110 Volts, Branco, Electrolux
Geladeira 486L Side by Side Philco PRF504ID 127V
Com design sofisticado e capacidade de 486 litros, este modelo Side by Side da Philco é indicado para famílias grandes. Ela é frost-free, com compressor Eco Inverter, que levam a uma maior economia de energia e um desempenho silencioso. O Smart Cooling mantém a temperatura homogênea, preservando melhor os alimentos.
Além disso, possui dispenser de água na porta, painel touch e funções como Smart, Turbo Freezer e Eco para otimizar o consumo energético. A iluminação LED melhora a visibilidade interna, enquanto o alarme de porta aberta evita desperdícios. Tem Selo Procel A+++ e consumo médio de 51 kWh/mês.
Produtos
Refrigerador/Geladeira 486L Side By Side Philco PRF504ID 127V
Com um dos melhores índices de eficiência energética do mercado, esta geladeira consome apenas 39,4 kWh/mês, proporcionando uma economia superior a 30% de energia. Seu painel eletrônico minimalista facilita o controle de temperatura, enquanto o sistema Antibacteria Ag evita a proliferação de micro-organismos no interior.
O freezer de 95 litros garante espaço suficiente para congelados, e o gavetão de hortifruti mantém frutas e verduras frescas por mais tempo. Com refrigeração eficiente e silenciosa, este modelo une tecnologia, economia e design elegante em aço escovado.
Com selo A+++ e consumo mensal de 36,3 kWh, esta geladeira Inverse da Electrolux combina eficiência energética e tecnologia avançada. O sistema AutoSense ajusta automaticamente a temperatura conforme a rotina de uso, prolongando a vida dos alimentos em até 30%. Seu compressor Inverter reduz o consumo em até 42%, garantindo funcionamento silencioso e estável.
Conta ainda com iluminação LED interna, gaveta HortiNatura para conservação prolongada de frutas e legumes, IceMax para produção prática de gelo e TasteGuard, que elimina odores indesejados. A organização interna é otimizada com prateleiras FastAdapt, que oferecem até 80 configurações diferentes para armazenar itens variados.
Produtos
Geladeira Electrolux Inverse Inverter Efficient com AutoSense 400 L Branca (IB45) 220V
Geladeira Electrolux Side by Side Efficient 435L IS4S
Este modelo Side by Side de 435 litros se destaca pelo design moderno e pela tecnologia AutoSense, que mantém a temperatura ideal e prolonga a vida dos alimentos. O compressor Inverter reduz o consumo de energia em até 42%, resultando em um desempenho eficiente e silencioso. O painel digital permite ajustes precisos e oferece funções como Turbo Freezer, Turbo Refrigerador e Férias, além da trava de segurança.
O IceTwister facilita a produção de gelo, enquanto as gavetas dedicadas no refrigerador e no freezer otimizam a organização. Com selo A+++ e consumo de apenas 38 kWh/mês, é uma opção econômica para quem busca alta capacidade e praticidade.
Produtos
Geladeira Electrolux Side by Side Efficient com Tecnologia Autosense 435L (IS4S) 127V
Geladeira Panasonic Frost Free 480L Black Glass NR-BB71GVFB
A sofisticação do design em vidro espelhado preto se une a tecnologias inovadoras nesta geladeira Panasonic de 480 litros. Com classificação A+++ e consumo de 40,9 kWh/mês, ela se destaca pelo FreshFreezer, que mantém alimentos frescos sem congelar completamente, preservando sabor e nutrientes.
O sistema Inverter assegura funcionamento silencioso e economia de energia, enquanto a inteligência artificial SmartSense adapta o desempenho à rotina da casa. A tecnologia Vitamin Power potencializa vitaminas C e D dos alimentos, e a gaveta FreshZone mantém frutas e verduras conservadas por mais tempo. Além disso, seu freezer em gaveta melhora a organização e o acesso aos congelados.
Produtos
Geladeira Panasonic Frost Free 480L A+++ Black Glass - NR-BB71GVFB
Com um design moderno e tecnologia avançada, essa geladeira oferece eficiência e praticidade. Seu consumo de energia é de 35,5 kWh/mês e possui selo A+++, garantindo economia. Além disso, se destaca pela:
Fábrica de gelo Twist: permite obter cubos de gelo com facilidade, bastando girar o suporte para liberar o gelo no reservatório móvel.
All Around Cooling™: sistema de circulação de ar que mantém a temperatura uniforme em todos os cantos da geladeira, ajudando na conservação dos alimentos.
Power Cooling: resfriamento rápido de alimentos e bebidas para maior praticidade no dia a dia.
Saiba mais sobre o sistema frost-free.Crédito: Canva
Diferentemente da cycle defrost, que ainda acumula gelo no freezer e requer descongelamento ao menos 2 vezes no ano, a frost-free, do inglês "livre de congelamento", elimina a necessidade do degelo e otimiza o consumo de energia.
O que é tecnologia Inverter?
Essa é uma tecnologia que regula o funcionamento do compressor, evitando picos de energia e mantendo a temperatura estável. Muito usado atualmente em eletrodomésticos, ares-condicionados, máquinas de lavar roupa e geladeiras.
Quais recursos fazem a diferença no consumo de energia?
Além dos mencionados acima, funções como Modo econômico, que reduz o consumo de energia em períodos de menor uso, Sensor de temperatura, para monitoram a temperatura interna e ajustam o funcionamento do compressor e tecnologia inverse, que posiciona o freezer na parte de baixo, auxiliam na eficiência.
Como funciona o consumo de energia de uma geladeira?
Veja qual relação a capacidade pode ter com o consumo de energia de uma geladeira.Crédito: Canva
O consumo de energia de uma geladeira é um dos principais fatores a se considerar ao escolher um modelo. Ele é medido em kWh/mês (quilowatt-hora por mês) e pode variar de acordo com a capacidade, tecnologia e uso diário do aparelho.
Geladeiras maiores costumam consumir mais energia, pois precisam resfriar um espaço interno maior. No entanto, a eficiência energética do modelo pode minimizar esse impacto.
Pequenas (até 300L): Consomem menos energia porque têm menos espaço interno para resfriar.
Médias (300L a 500L): São comuns em famílias pequenas e médias, com um consumo moderado.
Grandes (acima de 500L): Possuem freezers maiores e compartimentos extras, o que pode aumentar o consumo de energia.
Segundo dado fornecido pela Consul, uma geladeira com freezer de 440 litros pode chegar a 67,4 kW/h, enquanto uma geladeira comum de 280 litros gira em torno de uma média de 25 kW/h.
Dicas para economizar energia com a sua geladeira
Mantenha a geladeira longe de fontes de calor, como fogões e fornos.
Verifique se a borracha de vedação da porta está em boas condições.
Não coloque alimentos quentes dentro da geladeira.
Ajuste a temperatura de acordo com a quantidade de alimentos armazenados.
Descongele a geladeira regularmente (para modelos que não são frost free)
Não deixe a porta aberta por muito tempo.
Escolher uma geladeira com baixo consumo de energia é um investimento que se paga a longo prazo. Ao considerar os fatores apresentados neste guia e explorar as opções de modelos e tecnologias, você poderá tomar uma decisão informada e economizar na sua conta de luz.
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