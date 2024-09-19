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Crise

Produtos Tupperware vão deixar de ser vendidos após falência da marca? Entenda

Nos Estados Unidos, a marca famosa por seus potes de plástico entrou com pedido de proteção sob o Capítulo 11; Saiba mais

Públicado em 

19 set 2024 às 15:08
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

No mercado há quase 80 anos, Tupperware enfrenta crise. Crédito: Divulgação
A Tupperware, criada em 1946 pelo químico estadunidense Earl Tupper, é uma marca icônica de utensílios domésticos, que no Brasil virou sinônimo de potes herméticos. Apesar de sua fama e breve ascensão no período da pandemia, a empresa entrou oficialmente com um pedido de falência sob o Capítulo 11, nesta quarta-feira (18), nos Estados Unidos.

Quais são os motivos da crise?

Em suma, a empresa tem enfrentado dificuldades para se adaptar às mudanças no mercado, acumulando uma dívida de US$ 700 milhões. Com um modelo direto de vendas e as "festas tupperware", o produto se tornou um enorme sucesso no século XX, atraindo um público vasto e diversas revendedoras, ao que em 2022 somavam por volta de 300 mil.
No entanto, a mudança no comportamento do consumidor, que passou a preferir compras online, junto ao aumento na concorrência, levou à "dúvida substancial" quanto a continuidade da companhia.
"Nos últimos anos, a posição financeira da empresa têm sido severamente impactada pelo desafiador ambiente macroeconômico. (...) Como resultado, nós exploramos inúmeras opções estratégicas e determinamos que esse é o melhor caminho a seguir."
Laurie Ann Goldman - Presidente e CEO da Tupperware

Qual é o impacto da Tupperware no mercado?

Desde a notícia de que a empresa planejava entrar com pedido de falência nesta segunda-feira (16), suas ações caíram em mais de 50%. A companhia agora irá procurar aprovação para facilitar um processo de venda enquanto segue suas operações. Por conta disso, acredita-se que seus produtos não deixarão de ser vendidos imediatamente e ainda é possível encontrá-los em lojas e consultores parceiros. Confira:
Produtos
Conjunto 3 Pote Tupperware Hermético - Organização Perfeita

Conjunto 3 Pote Tupperware Hermético - Organização Perfeita

Tupperware Clássicos Caixa Feijão 2kg

Tupperware Clássicos Caixa Feijão 2kg

Tupperware Mini Floresta - 500ml

Tupperware Mini Floresta - 500ml

Kit Tupperware Tigelas Criativas 3 Peças

Kit Tupperware Tigelas Criativas 3 Peças

Tupperware Garrafa Ecotupper 500ml Cosmos | Com Cordinha

Tupperware Garrafa Ecotupper 500ml Cosmos | Com Cordinha

Kit Freezer 6 Tupperware 400ml

Kit Freezer 6 Tupperware 400ml

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