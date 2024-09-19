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BBC Brasil

Tupperware anuncia que está falida: como marca de potes de alimentos entrou em colapso

A empresa de 78 anos disse que buscará autorização judicial para iniciar a venda do negócio enquanto continua a operar
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

19 set 2024 às 05:28

Publicado em 19 de Setembro de 2024 às 05:28

Imagem BBC Brasil
Crédito: Getty Images
A empresa americana Tupperware, fabricante dos icônicos potes de plásticos, anunciou que está falida.
A companhia afirmou que solicitará autorização judicial para iniciar a venda do negócio sem encerrar as operações.
A empresa de 78 anos tornou-se sinônimo de armazenamento de alimentos a tal ponto que muitas pessoas usam seu nome para se referir a qualquer recipiente de plástico, mesmo de outras marcas.
Os produtos Tupperware são vendidos em pelo menos 70 países.
Entretanto, a Tupperware tentou, sem sucesso, reposicionar-se no mercado e renovar seus produtos para agradar um público mais jovem.
Após um breve aumento nas vendas durante a pandemia, quando mais pessoas cozinharam em casa, a demanda continuou a cair.
Segundo o repórter de negócios da BBC Peter Hoskins, o crescimento do custo das matérias-primas, o aumento dos salários e os custos de transporte também vinham afetando suas margens de lucro.
As ações da Tupperware caíram mais de 50% esta semana após a notícia de que a empresa planejava entrar com a falência.
Imagem BBC Brasil
Depois de um breve aumento na pandemia, quando mais pessoas passaram a cozinhar em casa, a demanda pelos potes continuou caindo Crédito: Getty Images
Há longas negociações em curso entre a Tupperware e seus credores sobre como administrar mais de US$ 700 milhões (cerca de R$ 3,8 bilhões) em dívidas, segundo relatos.
No ano passado, a empresa alertou que poderia ir à falência se não levantasse rapidamente novos fundos.
"Nos últimos anos, a posição financeira da empresa foi severamente impactada por um ambiente macroeconômico desafiador", disse Laurie Ann Goldman, diretora executiva da Tupperware, em comunicado aos investidores.

O impulso das 'festas Tupperware'

A Tupperware foi fundada em 1946 por Earl Tupper, um químico americano que patenteou o fechamento hermético em potes.
Seus produtos de polietileno — à prova de ar e água graças à tampa duplamente vedada — começaram a ser vendidos em lojas de departamentos, mas não alcançaram o sucesso esperado porque os clientes tinham dificuldade para utilizá-los, diz Derbail Jordan, repórter de negócios da BBC.
As pessoas estavam acostumadas com produtos de vidro e cerâmica, e esse novo recipiente Tupperware precisava ter o ar retirado para fechá-lo.
Imagem BBC Brasil
Uma 'festa Tupperware' em 1955; nesses eventos, os vendedores, em sua maioria mulheres, ofereciam os recipientes a outras mulheres em suas casas Crédito: Getty Images
Foi a comerciante Brownie Wise quem ajudou a transformar a marca em um nome familiar.
Wise desenvolveu uma abordagem na qual os vendedores, principalmente mulheres, ofereciam Tupperware a outras mulheres em suas casas, em eventos conhecidos como "festas de Tupperware".
Earl Tupper acabou contratando Wise, e isso ajudou a impulsionar o crescimento do negócio por meio de festas em casa — algo que por sua vez permitiu que muitas mulheres gerassem renda.
Mas acredita-se que eles entraram em conflito sobre a estratégia da empresa e, em 1958, Tupper demitiu Wise.
Ela processou a empresa e recebeu um ano de salário como compensação, afirma Jordan.
Tupper acabaria vendendo o negócio mais tarde.
Imagem BBC Brasil
O modelo das 'festas de Tupperware' acabou virando uma forma de renda para mulheres Crédito: Getty Images
Além de vender produtos em seu site, a empresa ainda utiliza um modelo de comércio direto, onde as pessoas ganham uma porcentagem dos produtos que vendem.
Em anos recentes, a empresa também começou a vender seus produtos na rede americana de lojas Target, procurando atrair clientes mais jovens e outras redes semelhantes em todo o mundo.
A empresa também ampliou sua linha de utensílios de cozinha, projetando itens como uma espécie de churrasqueira que funciona no micro-ondas.

'A festa já acabou'

As estratégias para salvar a empresa não tiveram o resultado esperado.
"A festa acabou há muito tempo para a Tupperware", diz Susannah Streeter, diretora de mercados da consultoria Hargreaves Lansdown.
"As mudanças no comportamento dos consumidores fizeram com que seus produtos saíssem de moda. Os consumidores começaram a se afastar dos plásticos e a encontrar formas mais ecológicas de armazenar alimentos."
Neil Saunders, diretor-gerente de varejo da consultoria GlobalData, afirma que a Tupperware "não acompanhou os tempos em termos de seus produtos e distribuição".
Saunders aponta que o método de vendas diretas através de festas da Tupperware "não se conecta" com os clientes mais jovens, e que mesmo os clientes mais velhos que "se lembram da Tupperware em seu apogeu" mudaram.
A Tupperware disse em comunicado em março que, em 2022, sua força de trabalho com vendedores diretos diminuiu 18% em comparação com 2021.
A empresa também foi afetada por políticas de isolamento social na China devido à pandemia de covid-19, o que impactou fortemente o acesso a todos os tipos de produtos.
Streeter observa ainda que "sérios reveses" nos relatórios financeiros da Tupperware também tiveram um impacto negativo na empresa, incluindo a divulgação incorreta de resultados em 2021 e 2022.

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