Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Livros

Book Friday Amazon: 30 livros para ficar de olho

A Black Friday dos livros apresenta obras com até 70% de desconto, assim como cupom exclusivo e descontos nos Kindles. Confira exemplares de fantasia até a não-ficção, assim como os mais vendidos

Públicado em 

14 mai 2025 às 14:04
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Box com Obras de Carla Madeira, biblioteca da meia noite e paciente silenciosa: veja alguns dos livros mais vendidos. Crédito: Clube A Gazeta
A Book Friday é um dos eventos mais aguardados pelos leitores brasileiros,  de forma que oferece descontos e promoções em livros físicos, eBooks e kindles. Com a  edição de 2025, é hora de aproveitar ao máximo as ofertas que a Amazon disponibiliza durante esse período. 

Quando é a Book Friday da Amazon?

Book Friday 2025 acontece do dia 15 de maio até o dia 19 do mesmo mês. Neste ano, a Amazon oferece descontos de até 70% em mais de 35 mil títulos. Ela também apresenta cupom de 50% de desconto pelo aplicativo e ofertas em dispositivos de leitura. 

Os livros mais vendidos de 2024

Antes de mergulhar nas ofertas da Book Friday, vale a pena conferir os títulos que dominaram as vendas em 2024. Esses livros, que conquistaram milhares de leitores, são também algumas das nossas apostas para este ano. O e-commerce disponibilizou uma lista com seu top 10:
Tudo é rio - Carla Madeira

Tudo é rio - Carla Madeira

Um romance poético sobre culpa, perdão e os fluxos imprevisíveis das relações humanas.

A Biblioteca da Meia-Noite - Matt Haig

A Biblioteca da Meia-Noite - Matt Haig

Uma mulher entre a vida e a morte descobre uma biblioteca onde pode viver vidas alternativas.

É assim que começa (Vol. 2 É assim que acaba) - Colleen Hoover

É assim que começa (Vol. 2 É assim que acaba) - Colleen Hoover

Continuação de "É assim que acaba", explorando recomeços e segundas chances no amor.

É Assim que Acaba: 1 - Colleen Hoover

É Assim que Acaba: 1 - Colleen Hoover

Um drama intenso sobre relacionamentos abusivos, força interior e decisões difíceis.

A paciente silenciosa - Alex Michaelides

A paciente silenciosa - Alex Michaelides

Um thriller psicológico sobre uma mulher que para de falar após cometer um crime chocante.

Imperfeitos - Christina Lauren

Imperfeitos - Christina Lauren

Um romance leve e envolvente sobre amizades, traumas e o poder de se permitir amar.

Verity (Edição de colecionador) - Colleen Hoover

Verity (Edição de colecionador) - Colleen Hoover

Um suspense perturbador sobre obsessões, segredos e versões da verdade.

Como fazer amigos e influenciar pessoas - Dale Carnegie

Como fazer amigos e influenciar pessoas - Dale Carnegie

O clássico da comunicação eficaz e inteligência emocional no dia a dia e nos negócios.

A natureza da mordida - Carla Madeira

A natureza da mordida - Carla Madeira

Romance denso e visceral que mistura paixão, instinto e a complexidade das relações humanas.

O homem mais rico da Babilônia - George S Clason

O homem mais rico da Babilônia - George S Clason

Lições financeiras atemporais contadas em parábolas ambientadas na antiga Babilônia.

Livros para ficar de olho na Book Friday 2025

Ficção e Romance

Se você ama histórias emocionantes, personagens cativantes e enredos envolventes, essa seleção de romances e ficções contemporâneas é para você. Muitos desses títulos estão entre os mais vendidos da Amazon em 2024 e com ótimos descontos durante a Book Friday.
Box Trono de vidro - Novas capas - Sarah J. Maas

Box Trono de vidro - Novas capas - Sarah J. Maas

A saga épica de uma assassina destinada a mudar o destino de um reino inteiro.

O despertar da lua caída – Edição especial em capa dura com pintura trilateral

O despertar da lua caída – Edição especial em capa dura com pintura trilateral

Fantasia romântica em edição especial com trama envolvente e atmosfera sombria.

Quarta asa - Rebecca Yarros

Quarta asa - Rebecca Yarros

Dragões, batalhas e romance em um universo repleto de perigos e reviravoltas.

Aprendiz do Vilão - Hannah Nicole Maehrer

Aprendiz do Vilão - Hannah Nicole Maehrer

Comédia romântica e fantasia se encontram em uma história inusitada de vilania e afeto.

Amor, teoricamente - Ali Hazelwood

Amor, teoricamente - Ali Hazelwood

Uma física teórica e um rival inesperado se chocam em mais uma comédia nerd romântica.

Desenvolvimento pessoal & finanças

Quer investir em autoconhecimento, hábitos saudáveis e espiritualidade? Esses títulos são leitura obrigatória para quem quer crescer por dentro — e aproveitam as promoções da Book Friday.
Essencialismo: A disciplinada busca por menos

Essencialismo: A disciplinada busca por menos

Aprenda a fazer menos, com mais propósito, foco e impacto.

O poder do hábito: Por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios

O poder do hábito: Por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios

Descubra como hábitos moldam comportamentos e como transformá-los.

Café com Deus Pai 2025: Porções Diárias de Transformação

Café com Deus Pai 2025: Porções Diárias de Transformação

Devocional diário com mensagens de fé, reflexão e transformação espiritual.

O livro que você gostaria que seus pais tivessem lido: (e seus filhos ficarão gratos por você ler)

O livro que você gostaria que seus pais tivessem lido: (e seus filhos ficarão gratos por você ler)

Reflexões práticas e emocionais sobre criação de filhos e conexões familiares.

A psicologia financeira: lições atemporais sobre fortuna, ganância e felicidade

A psicologia financeira: lições atemporais sobre fortuna, ganância e felicidade

Insights sobre decisões financeiras e comportamentos que moldam a riqueza.

Literatura Brasileira

Autores brasileiros que surpreendem com narrativas profundas, personagens marcantes e reflexões potentes sobre a vida, a identidade e a brasilidade.
Canção para ninar menino grande - Conceição Evaristo

Canção para ninar menino grande - Conceição Evaristo

Narrativa poderosa sobre ancestralidade, maternidade e memória.

Box Carla Madeira - Obra Reunida

Box Carla Madeira - Obra Reunida

Reunião de romances marcantes da autora mineira com tramas humanas e intensas.

Jantar secreto - Raphael Montes

Jantar secreto - Raphael Montes

Um thriller inquietante sobre segredos, amizade e um cardápio perturbador.

A cabeça do santo - Socorro Acioli

A cabeça do santo - Socorro Acioli

História nordestina repleta de mistério, religiosidade e elementos fantásticos.

Grande sertão: veredas - João Guimarães Rosa

Grande sertão: veredas - João Guimarães Rosa

Obra-prima da literatura brasileira que mistura aventura, filosofia e linguagem inventiva.

Terror & Suspense

Se você é fã de adrenalina, reviravoltas e histórias sombrias, esses livros vão prender sua atenção da primeira à última página — e muitos estão com ótimos descontos.
Hannibal: A Origem do Mal

Hannibal: A Origem do Mal

A perturbadora juventude do icônico serial killer mais sofisticado da ficção.

A empregada (A empregada – Livro 1): Bem-vinda à família

A empregada (A empregada – Livro 1): Bem-vinda à família

Uma mulher misteriosa aceita emprego em uma casa onde nada é o que parece.

Nunca minta - Freida McFadden

Nunca minta - Freida McFadden

Um suspense com reviravoltas sobre segredos enterrados e uma casa isolada.

Box O Fantasma da Ópera

Box O Fantasma da Ópera

A icônica história do misterioso gênio da música nos bastidores da ópera de Paris.

Saboroso Cadáver - Agustina Bazterrica

Saboroso Cadáver - Agustina Bazterrica

Crítica social brutal em um mundo onde humanos são criados como gado.

Kindles e Tablets com descontos

Durante a Book Friday, a Amazon costuma oferecer promoções atrativas em dispositivos de leitura, como os e-readers Kindle ou mesmo os tablets. Esses aparelhos são para quem deseja uma experiência de leitura prática e confortável. Além disso, assinantes do Kindle Unlimited podem aproveitar uma vasta seleção de e-Books sem custo adicional.
Novo Kindle (16 GB - modelo 2024)

Novo Kindle (16 GB - modelo 2024)

Leve, com bateria duradoura e tela antirreflexo ideal para longas leituras.

Novo Kindle Paperwhite (16 GB)

Novo Kindle Paperwhite (16 GB)

O Kindle mais rápido já lançado. Com tela antirreflexo de 7” e bateria que dura semanas.

Novo Kindle Paperwhite Signature Edition (32 GB)

Novo Kindle Paperwhite Signature Edition (32 GB)

Versão premium com mais armazenamento, carregamento sem fio e trocas de páginas 25% mais rápidas.

Tablet Lenovo Tab M9

Tablet Lenovo Tab M9

Tablet compacto e acessível, ideal para leitura, vídeos e produtividade.

Tablet Galaxy Tab A9 8,7

Tablet Galaxy Tab A9 8,7"" 64GB

Design moderno e desempenho equilibrado com conectividade para o dia a dia.

Quando é o Prime Day 2025?

Para quem já não pode esperar pelo próximo grande evento, o Prime Day também não demora: de acordo com publicação feita pela empresa, ele seguirá o padrão dos últimos anos e acontecerá em julho. No entanto, ainda não há confirmação de uma data exata. Em 2024, aconteceu do dia 16 a 21 de julho.  
Durante esse período, os assinantes têm acesso a ofertas especiais em diversas categorias, incluindo livros, eletrônicos, moda e muito mais. Para participar, é necessário ser membro do Amazon Prime, serviço que oferece benefícios como frete grátis, acesso ao Prime Video e Prime Reading.
Grupo de Ofertas - Clube A Gazeta

Veja Também

Do S6 Lite até o S9 FE: descubra opções de tablet para trabalhar e estudar

De Bobbie Goods ao crochê: veja como reduzir o tempo de tela

9 livros best-sellers para voltar a ter prazer na leitura

Caro Leitor,

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro quatro pontos:
 1 Como participantes do Programa de Associados da Amazon, somos remunerado pelas compras qualificadas efetuadas; 2 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais;
 3 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis;
 4 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável.

Clube A Gazeta

Beneficios que estao presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e o que e exclusivo para os socios do Clube A Gazeta

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados