Book Friday Amazon: 30 livros para ficar de olho

Box com Obras de Carla Madeira, biblioteca da meia noite e paciente silenciosa: veja alguns dos livros mais vendidos. Crédito: Clube A Gazeta

A Book Friday é um dos eventos mais aguardados pelos leitores brasileiros, de forma que oferece descontos e promoções em livros físicos, eBooks e kindles. Com a edição de 2025, é hora de aproveitar ao máximo as ofertas que a Amazon disponibiliza durante esse período.

Quando é a Book Friday da Amazon?

Book Friday 2025 acontece do dia 15 de maio até o dia 19 do mesmo mês. Neste ano, a Amazon oferece descontos de até 70% em mais de 35 mil títulos. Ela também apresenta cupom de 50% de desconto pelo aplicativo e ofertas em dispositivos de leitura.

Os livros mais vendidos de 2024

Antes de mergulhar nas ofertas da Book Friday, vale a pena conferir os títulos que dominaram as vendas em 2024. Esses livros, que conquistaram milhares de leitores, são também algumas das nossas apostas para este ano. O e-commerce disponibilizou uma lista com seu top 10:

Tudo é rio - Carla Madeira Um romance poético sobre culpa, perdão e os fluxos imprevisíveis das relações humanas. VER OFERTA A Biblioteca da Meia-Noite - Matt Haig Uma mulher entre a vida e a morte descobre uma biblioteca onde pode viver vidas alternativas. VER OFERTA É assim que começa (Vol. 2 É assim que acaba) - Colleen Hoover Continuação de "É assim que acaba", explorando recomeços e segundas chances no amor. VER OFERTA É Assim que Acaba: 1 - Colleen Hoover Um drama intenso sobre relacionamentos abusivos, força interior e decisões difíceis. VER OFERTA A paciente silenciosa - Alex Michaelides Um thriller psicológico sobre uma mulher que para de falar após cometer um crime chocante. VER OFERTA Imperfeitos - Christina Lauren Um romance leve e envolvente sobre amizades, traumas e o poder de se permitir amar. VER OFERTA Verity (Edição de colecionador) - Colleen Hoover Um suspense perturbador sobre obsessões, segredos e versões da verdade. VER OFERTA Como fazer amigos e influenciar pessoas - Dale Carnegie O clássico da comunicação eficaz e inteligência emocional no dia a dia e nos negócios. VER OFERTA A natureza da mordida - Carla Madeira Romance denso e visceral que mistura paixão, instinto e a complexidade das relações humanas. VER OFERTA O homem mais rico da Babilônia - George S Clason Lições financeiras atemporais contadas em parábolas ambientadas na antiga Babilônia. VER OFERTA

Livros para ficar de olho na Book Friday 2025

Ficção e Romance

Se você ama histórias emocionantes, personagens cativantes e enredos envolventes, essa seleção de romances e ficções contemporâneas é para você. Muitos desses títulos estão entre os mais vendidos da Amazon em 2024 e com ótimos descontos durante a Book Friday.

Box Trono de vidro - Novas capas - Sarah J. Maas A saga épica de uma assassina destinada a mudar o destino de um reino inteiro. VER OFERTA O despertar da lua caída – Edição especial em capa dura com pintura trilateral Fantasia romântica em edição especial com trama envolvente e atmosfera sombria. VER OFERTA Quarta asa - Rebecca Yarros Dragões, batalhas e romance em um universo repleto de perigos e reviravoltas. VER OFERTA Aprendiz do Vilão - Hannah Nicole Maehrer Comédia romântica e fantasia se encontram em uma história inusitada de vilania e afeto. VER OFERTA Amor, teoricamente - Ali Hazelwood Uma física teórica e um rival inesperado se chocam em mais uma comédia nerd romântica. VER OFERTA

Desenvolvimento pessoal & finanças



Quer investir em autoconhecimento, hábitos saudáveis e espiritualidade? Esses títulos são leitura obrigatória para quem quer crescer por dentro — e aproveitam as promoções da Book Friday.

Essencialismo: A disciplinada busca por menos Aprenda a fazer menos, com mais propósito, foco e impacto. VER OFERTA O poder do hábito: Por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios Descubra como hábitos moldam comportamentos e como transformá-los. VER OFERTA Café com Deus Pai 2025: Porções Diárias de Transformação Devocional diário com mensagens de fé, reflexão e transformação espiritual. VER OFERTA O livro que você gostaria que seus pais tivessem lido: (e seus filhos ficarão gratos por você ler) Reflexões práticas e emocionais sobre criação de filhos e conexões familiares. VER OFERTA A psicologia financeira: lições atemporais sobre fortuna, ganância e felicidade Insights sobre decisões financeiras e comportamentos que moldam a riqueza. VER OFERTA

Literatura Brasileira

Autores brasileiros que surpreendem com narrativas profundas, personagens marcantes e reflexões potentes sobre a vida, a identidade e a brasilidade.

Canção para ninar menino grande - Conceição Evaristo Narrativa poderosa sobre ancestralidade, maternidade e memória. VER OFERTA Box Carla Madeira - Obra Reunida Reunião de romances marcantes da autora mineira com tramas humanas e intensas. VER OFERTA Jantar secreto - Raphael Montes Um thriller inquietante sobre segredos, amizade e um cardápio perturbador. VER OFERTA A cabeça do santo - Socorro Acioli História nordestina repleta de mistério, religiosidade e elementos fantásticos. VER OFERTA Grande sertão: veredas - João Guimarães Rosa Obra-prima da literatura brasileira que mistura aventura, filosofia e linguagem inventiva. VER OFERTA

Terror & Suspense

Se você é fã de adrenalina, reviravoltas e histórias sombrias, esses livros vão prender sua atenção da primeira à última página — e muitos estão com ótimos descontos.

Hannibal: A Origem do Mal A perturbadora juventude do icônico serial killer mais sofisticado da ficção. VER OFERTA A empregada (A empregada – Livro 1): Bem-vinda à família Uma mulher misteriosa aceita emprego em uma casa onde nada é o que parece. VER OFERTA Nunca minta - Freida McFadden Um suspense com reviravoltas sobre segredos enterrados e uma casa isolada. VER OFERTA Box O Fantasma da Ópera A icônica história do misterioso gênio da música nos bastidores da ópera de Paris. VER OFERTA Saboroso Cadáver - Agustina Bazterrica Crítica social brutal em um mundo onde humanos são criados como gado. VER OFERTA

Kindles e Tablets com descontos

Durante a Book Friday, a Amazon costuma oferecer promoções atrativas em dispositivos de leitura, como os e-readers Kindle ou mesmo os tablets. Esses aparelhos são para quem deseja uma experiência de leitura prática e confortável. Além disso, assinantes do Kindle Unlimited podem aproveitar uma vasta seleção de e-Books sem custo adicional.

Novo Kindle (16 GB - modelo 2024) Leve, com bateria duradoura e tela antirreflexo ideal para longas leituras. VER OFERTA Novo Kindle Paperwhite (16 GB) O Kindle mais rápido já lançado. Com tela antirreflexo de 7” e bateria que dura semanas. VER OFERTA Novo Kindle Paperwhite Signature Edition (32 GB) Versão premium com mais armazenamento, carregamento sem fio e trocas de páginas 25% mais rápidas. VER OFERTA Tablet Lenovo Tab M9 Tablet compacto e acessível, ideal para leitura, vídeos e produtividade. VER OFERTA Tablet Galaxy Tab A9 8,7"" 64GB Design moderno e desempenho equilibrado com conectividade para o dia a dia. VER OFERTA

Quando é o Prime Day 2025?

Para quem já não pode esperar pelo próximo grande evento, o Prime Day também não demora: de acordo com publicação feita pela empresa, ele seguirá o padrão dos últimos anos e acontecerá em julho. No entanto, ainda não há confirmação de uma data exata. Em 2024, aconteceu do dia 16 a 21 de julho.

Durante esse período, os assinantes têm acesso a ofertas especiais em diversas categorias, incluindo livros, eletrônicos, moda e muito mais. Para participar, é necessário ser membro do Amazon Prime, serviço que oferece benefícios como frete grátis, acesso ao Prime Video e Prime Reading.