Book Friday Amazon: 30 livros para ficar de olho

A Book Friday é um dos eventos mais aguardados pelos leitores brasileiros, de forma que oferece descontos e promoções em livros físicos, eBooks e kindles. Com a edição de 2025, é hora de aproveitar ao máximo as ofertas que a Amazon disponibiliza durante esse período.
A Book Friday 2025
acontece do dia 15 de maio até o dia 19 do mesmo mês. Neste ano, a Amazon oferece descontos de até 70% em mais de 35 mil títulos. Ela também apresenta cupom de 50% de desconto pelo aplicativo e ofertas em dispositivos de leitura.
Antes de mergulhar nas ofertas da Book Friday, vale a pena conferir os títulos que dominaram as vendas em 2024. Esses livros, que conquistaram milhares de leitores, são também algumas das nossas apostas para este ano. O e-commerce
disponibilizou uma lista com seu top 10:
Se você ama histórias emocionantes, personagens cativantes e enredos envolventes, essa seleção de romances e ficções contemporâneas é para você. Muitos desses títulos estão entre os mais vendidos da Amazon em 2024 e com ótimos descontos durante a Book Friday.
Quer investir em autoconhecimento, hábitos saudáveis
e espiritualidade? Esses títulos são leitura obrigatória para quem quer crescer por dentro — e aproveitam as promoções da Book Friday.
Autores brasileiros que surpreendem com narrativas profundas, personagens marcantes e reflexões potentes sobre a vida, a identidade e a brasilidade.
Se você é fã de adrenalina, reviravoltas e histórias sombrias, esses livros vão prender sua atenção da primeira à última página — e muitos estão com ótimos descontos.
Durante a Book Friday, a Amazon costuma oferecer promoções atrativas em dispositivos de leitura, como os e-readers Kindle ou mesmo os tablets. Esses aparelhos são para quem deseja uma experiência de leitura prática e confortável. Além disso, assinantes do Kindle Unlimited
podem aproveitar uma vasta seleção de e-Books sem custo adicional.
Para quem já não pode esperar pelo próximo grande evento, o Prime Day
também não demora: de acordo com publicação feita pela empresa, ele seguirá o padrão dos últimos anos e acontecerá em julho. No entanto, ainda não há confirmação de uma data exata. Em 2024, aconteceu do dia 16 a 21 de julho.
Durante esse período, os assinantes têm acesso a ofertas especiais em diversas categorias, incluindo livros, eletrônicos, moda e muito mais. Para participar, é necessário ser membro do Amazon Prime, serviço que oferece benefícios como frete grátis, acesso ao Prime Video e Prime Reading.