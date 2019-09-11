Clima "agitado" em Brasília com "a maluquice da CPMF"

Impostos Crédito: Reprodução | Internet

demissão nesta quarta-feira (11) do secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, foi mais uma pitada de como não existe monotonia na Esplanada. À coluna, uma fonte da equipe de Jair Bolsonaro (PSL) chamou o clima por lá de “agitado” e classificou como “maluquice” a ideia da criação da “CPMF”, um velho imposto travestido de novo. Brasília sempre é intensa, mas a, foi mais uma pitada de como não existe monotonia na Esplanada. À coluna, uma fonte da equipe de(PSL) chamou o clima por lá dee classificou comoa ideia da criação da “”, um velho imposto travestido de novo.

Paulo Guedes, demitiu Cintra, após um integrante da sua equipe ter tornado público as propostas ligadas à reforma tributária, como cobrar 0,4% sobre os depósitos e saques bancários. Nesta quarta, o ministro da Economia,, demitiu Cintra, após um integrante da sua equipe ter tornado público as propostas ligadas à reforma tributária, como

“Há males que vêm para o bem”, disse a fonte se referindo à demissão do colega. "A CPMF, por mais que pudesse ter uma justificativa técnica, não tinha a menor condição de insistir nisso. Maluquice”, avaliou.

Quando perguntei se os envolvidos nos projetos de governo estão falando línguas diferentes, a fonte reconheceu que há faíscas e alguns desentendimentos, mas justificou que isso é fruto da imensidão que é o governo federal com várias cabeças pensantes. “A máquina é muito grande, é difícil ter sempre total convergência.”

reforma tributária, internamente em Brasília a avaliação é diferente entre alguns grupos da equipe econômica. Enquanto alguns analistas veem a saída do secretário da Receita como um motivo para retardar o andamento da, internamente em Brasília a avaliação é diferente entre alguns grupos da equipe econômica.

“O lado bom é que a gente passa essa etapa de ficar discutindo coisa que não vai passar (no Congresso). Acho que (a reforma tributária) vai andar mais rápido. Quem atrasava era o Cintra tentando emplacar essa ideia (da CPMF). A CPMF era uma perna para bancar a desoneração da folha.”

Um integrante da equipe de governo explica que a CPMF era apenas uma das várias alternativas que vinham sendo estudadas e discutidas. Para ele, há o lado bom desse imposto, que é de “alcançar uma base ampla e simples”, mas também pontos ruins, “como a cumulatividade, o incentivo à desintermediação financeira e o custo político”, sendo esse último o que mais pesou no processo.

Mesmo com toda a força que o debate sobre a CPMF ganhou nos últimos dias, a proposta de criar mais tributos é rechaçada pelo Planalto. “A ideia do governo é de menos imposto. Não há qualquer hipótese de aumento de impostos, muito pelo contrário”, garantiu a fonte.