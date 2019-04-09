Colunistas
Acompanhe as informações em primeira mão de Leonel Ximenes, Vitor Vogas, Beatriz Seixas, Rafael Braz, Filipe Souza e as análises e opiniões de nosso time de colunistas.

Chuva, neve e visuais de tirar o fôlego na primeira fase da expedição

Juarez Gustavo Soares, Giuliano Martins Santos e Cesar Saade já estão em em Peritch, a 4200 metros de altitude, no Vale do Khumbu, rumo ao Everest

Publicado em 09/04/2019 às 16h07
Atualizado em 06/10/2019 às 17h34


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.