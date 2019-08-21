Colunistas
César Colnago vai ser assessor na Assembleia Legislativa

Publicado em 21/08/2019 às 14h33
Atualizado em 29/09/2019 às 18h46
César Colnago não conseguiu se eleger deputado federal no ano passado. Crédito: Fernando Madeira
O ex-governador César Colnago (PSDB) vai assumir uma assessoria na Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. Derrotado na sua candidatura a deputado federal no ano passado, Colnago vai cuidar da formulação de políticas públicas para o colegiado.

A Assembleia enviou nesta quarta (21) um ofício ao governo do Estado e à Prefeitura da Serra, onde Colnago exerce a função de médico como servidor concursado, para que os dois órgãos cedam o ex-governador ao Legislativo. 

Apesar da crise vivida pelo seu partido, o ex-vice disse ao Blog que vai continuar no PSDB, onde está desde a fundação da legenda. 

