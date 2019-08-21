César Colnago vai ser assessor na Assembleia Legislativa

O ex-governador César Colnago (PSDB) vai assumir uma assessoria na Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. Derrotado na sua candidatura a deputado federal no ano passado, Colnago vai cuidar da formulação de políticas públicas para o colegiado.
A Assembleia enviou nesta quarta (21) um ofício ao governo do Estado e à Prefeitura da Serra, onde Colnago exerce a função de médico como servidor concursado, para que os dois órgãos cedam o ex-governador ao Legislativo.
Este vídeo pode te interessar
Apesar da crise vivida pelo seu partido, o ex-vice disse ao Blog que vai continuar no PSDB, onde está desde a fundação da legenda.
A Gazeta integra oSaiba mais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.