César Colnago vai ser assessor na Assembleia Legislativa

O ex-governador César Colnago (PSDB) vai assumir uma assessoria na Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. Derrotado na sua candidatura a deputado federal no ano passado, Colnago vai cuidar da formulação de políticas públicas para o colegiado.



A Assembleia enviou nesta quarta (21) um ofício ao governo do Estado e à Prefeitura da Serra, onde Colnago exerce a função de médico como servidor concursado, para que os dois órgãos cedam o ex-governador ao Legislativo.