Porsches, JACs e o aumento da desigualdade social brasileira

As necessárias políticas monetárias expansionistas para reduzir o impacto econômico da devastação causada pelo coronavírus também propiciaram que a parcela mais alta do mercado produtivo auferisse lucros superiores aos habituais Crédito: Pixabay

Em 2021, a Porsche, marca alemã de carros de alto padrão, vendeu mais unidades no Brasil que a JAC, marca chinesa de veículos populares ("Autoo", 17/07/2021). Foram 1.753 unidades alemãs contra 1.535 chinesas entre janeiro e junho/2021. O detalhe é que o custo médio da unidade de Stuttgart é de, aproximadamente, R$ 500mil, e o modelo mais em conta não sai por menos que R$ 379 mil ("Quatro Rodas", julho/2021).

Sinal de que a economia brasileira já está se recuperando e a renda do brasileiro aumentou? Não é bem assim.

A notícia acima apenas demonstra o quão a desigualdade social brasileira, que sempre operou em níveis abismais, ampliou-se durante a pandemia. As necessárias políticas monetárias expansionistas tomadas como forma de reduzir o impacto econômico da devastação causada pelo coronavírus , notadamente o benefício emergencial e o auxílio emergencial, que injetaram dinheiro diretamente a quem mais precisava, em que pese terem trazido um alento aos trabalhadores mais vulneráveis e tolhidos de alguma renda, propiciaram que a parcela mais alta do mercado produtivo auferisse lucros superiores aos habituais. Mas como assim?

A equação é relativamente simples. Considerando que todos fazem parte de uma mesma cadeia produtiva, de um mesmo mercado brasileiro, ao se conceder auxílio à parcela mais vulnerável, que o utiliza tão somente para o consumo de bens essenciais (especialmente alimentação e moradia), sem possibilidade de poupança, quem realmente lucra é o topo da pirâmide.

Segundo o Global Wealth Report 2021, do Credit Suisse (junho/2021), além dos programas de transferência, a pandemia também forçou as classes mais baixas a usarem eventuais reservas para seu próprio sustento, empurrando-as mais para baixo da pirâmide social, assim como as classes mais elevadas também se beneficiaram das taxas de juros mais baixas para aumento de sua riqueza. Pelo relatório, o aumento da desigualdade também repercutiu negativamente para minorias, mulheres e jovens.

O dado econômico que mede o nível de desigualdade social é o “coeficiente de Gini” que, numa escala de 0 a 100, 0 significa igualdade absoluta e 100 desigualdade extrema. Segundo a Síntese de Indicadores Sociais 2020 do IBGE (2020), em 2019 o Brasil ocupava a vergonhosa 156ª posição no ranking mundial, imediatamente atrás de Botsuana e entre as dez nações mais desiguais do mundo.

Com a crise sanitária de 2020, de início o impacto foi geral, porém a partir de 2021, quando países cuja vacinação em massa já se concretiza e a economia se recupera a passos largos, o Brasil, que demorou para iniciar sua imunização, ainda pena para externar algum indício consistente de crescimento, valendo-se ainda de já desgastados programas de transferência de renda, com orçamento no limite e que já era para ser substituídos por empregos.

Enfim, o mesmo remédio que impediu que milhões de brasileiros morressem de fome, mas sem sobras para comprar um carro popular, permitiu que uma pequena parcela da classe média alta obtivesse lucros exorbitantes, com gordas sobras para comprar seus belíssimos Porsches.