O piso nacional da enfermagem e o conto da carochinha

Além dos aspectos trazidos no artigo do dia 9 de agosto, vale ressaltar aqui mais alguns tópicos maliciosos constantes da referida lei. Enfim, em que pese tais profissionais merecerem uma remuneração digna, decente e correspondente ao alto grau de responsabilidade e importância no seio social, e em que pese a lei passar a impressão de buscar exatamente isso, seu intento, ao contrário, é desmobilizar qualquer política de valorização constante da categoria.

Analisemos:

O primeiro ponto a ser ressaltado aqui foi o veto presidencial ao reajuste anual automático. É claro, o fez pelos próprios óbices constitucionais. Se não o fizesse, as chances do dispositivo que previa reajustes anuais automáticos pelo INPC ser declarado inconstitucional pelo STF seriam gigantes. E uma lei que define um piso salarial com um valor nominal tende a ter eficácia muito curta, notadamente em tempos de inflação anual de dois dígitos. Isso significa que, embora hoje R$ 4.750 possam representar um avanço para diversas localidades do país, em dois ou três anos esse valor deve se tornar defasado e, novamente, a categoria volta a ganhar mal.

RECONTRATAÇÃO NO FUTURO?

Ah, mas então em dois ou três anos os hospitais recontratarão aqueles dispensados hoje, certo?

Errado. Essas dispensas de hoje forçarão as empresas de saúde a se adequar a uma realidade com menos profissionais, otimizando ou precarizando diversos procedimentos, além de sugar ainda mais energias dos enfermeiros que permaneceram empregados. Quero dizer que, e esse é o segundo efeito, quando os salários voltarem a ser baixos (dada a corrosão gerada pela inflação), inexistirá maior demanda pelos serviços, e essa será a nova realidade.

Como terceiro efeito desse novo piso imposto pelo Estado, e que talvez seja o mais agressivo e sutil, é a castração negocial dos sindicatos. Aliás, admira-me que sindicatos de enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem aplaudam a referida lei. É como elogiar a contratação da raposa para cuidar do galinheiro.

Com efeito, estabelecido um piso legal muito superior àquele conseguido por meio de suadas negociações sindicais (pelas Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho), os órgãos coletivos não terão mais, nos próximos anos, qualquer possibilidade de elevar o valor estabelecido em lei. Jamais sindicatos patronais aceitarão um reajuste ao já sobrelevado piso impositivo.

MOVIMENTO COLETIVO É CASTRADO

A lógica é a mesma da promulgação da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Vargas a sancionou em 1943 com intuito de evitar os movimentos paredistas do início da revolução industrial tardia, no Brasil. Seu intento foi castrar o movimento coletivo, criando alguns direitos e algumas ciladas ao trabalhador, além de um cômodo sistema sindical de bolsos cheios e assembleias vazias, como dizia Evaristo de Moraes Filho.

A categoria, a partir dessa lei, está engessada. Uma remuneração que, no curto prazo vem gerando desemprego, forçando os estabelecimentos a se adequarem com uma menor demanda pelos profissionais, com uma representação coletiva fragilizada, com difícil recolocação de alguma política de valorização da carreira.