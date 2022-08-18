Piso da enfermagem: 2.671 servidores do ES terão salário reajustado

O projeto de lei 2.564/20 que institui o novo piso salarial da enfermagem vai beneficiar 2.671 técnicos de enfermagem que trabalham em hospitais da rede estadual, no Espírito Santo , segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) . Com a medida, o salário desses profissionais passará dos atuais R$ 2.503,89 para R$ 3.325,00.

Pela nova lei, o piso salarial dos enfermeiros passa a ser de R$ 4.750 em todo o país. Como na rede estadual o salário da categoria já é de R$ 4.875,08, não haverá necessidade de reajuste.

Pela nova lei, o piso salarial da enfermagem passa a ser de R$ 4.750 em todo o país. Crédito: Freepik

O mesmo acontecerá com os auxiliares de enfermagem, que têm piso salarial de R$ 2.503,89 nos hospitais do Estado. Esse valor já está acima do estabelecido pela nova legislação, que determina um piso à categoria de 50% do que for pago aos enfermeiros, ou seja, R$ 2.375,00.

Assim, somente técnicos de enfermagem vão receber aumento, para se adequarem ao novo piso salarial. Pela lei, a categoria deve receber 70% do valor pago aos enfermeiros, ou seja, R$ 3.325,00. O reajuste será adotado até o fim deste exercício financeiro.

Os recursos para bancar esse reajuste devem vir do Tesouro Estadual. O aumento esperado na folha mensal da categoria será de R$ 2.016.654,50, além de mais R$ 433.612,94 na Previdência, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde.

Por meio de nota, a Sesa informou que ainda analisa o impacto desse reajuste sobre os contratos de hospitais da rede pública que são gerenciados por organizações sociais e fundações. Somente após esse levantamento, a secretaria saberá a necessidade haver reajuste ou não nesses contratos por conta da adequação salarial.