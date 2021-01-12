Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Política

Caos no cenário político ocidental não é o fim da democracia

Crise é um ponto de inflexão. A construção de um sistema pós-capitalista ou um novo capitalismo deve ser a forma equilibrada de alçar a democracia a um novo patamar, mais sustentável e com oportunidades de renda para todos

Públicado em 

12 jan 2021 às 02:00
Cássio Moro

Colunista

Cássio Moro

Apoiadores do presidente dos EUA, Donald Trump, ocupam o edifício do Capitólio dos EUA em Washington
Invasão ao Congresso dos EUA demonstrou fragilidade do sistema democrático ocidental Crédito: Thomas P. Costello/AP
A invasão ao Congresso dos EUA, na semana passada, foi a última, e talvez mais aviltante, demonstração de uma fragilidade do sistema democrático ocidental: o extremismo ideológico. Nações não democráticas ironizaram a situação, alimentando suas narrativas contrárias à participação popular.
O caos no cenário político da democracia ocidental não vem sozinho e denota não seu fim, mas um ponto de inflexão, cuja mudança de trajetória se mostra necessária. Ele é precedido por uma crise econômica do capitalismo ocidental, cujo aumento da concentração de riqueza e a consequente redução de renda das famílias tem levado, desde antes da pandemia do coronavírus, a uma situação de desindustrialização, desemprego e desamparo social.
Este desalento, sem perspectivas de caminhos consistentes de crescimento e desenvolvimento, inclusive em países ricos, coloca a população no desespero e apta a acreditar em qualquer história, narrativa e fake news que possa parecer esperançosa, o que abre espaço ao surgimento do populismo. Sobre o tema, Martha Nussbaum ("The Monarchy of Fear") fala que a política, ao contrário da economia e da ciência, “é sempre emocional”.

Veja Também

Forte presença de NIMBYs trava desenvolvimento do Brasil

Pandemia deixou evidentes políticas e modelos discriminatórios

O “não acreditar na ciência” vem do desespero e, mais importante que entrar em debates ignóbeis como a importância da vacinação ou a esfericidade do planeta Terra, esse senso comum equivocado talvez decorra da falta de um amparo científico-econômico sério sobre o futuro do capitalismo e da própria economia mundial, pois, sem um sistema eficiente de produção e, especialmente, distribuição de riqueza, de nada adianta acreditar em qualquer outra coisa, seja no Papai Noel, seja na democracia.
E sobre o tema, desprezando conflitos históricos atualmente inúteis, não existe outra opção ao capitalismo. Na pós-modernidade não se tem espaço para modelos socialista, comunista ou feudal. Branko Milanovic (Capitalism, Alone) divide o mundo moderno entre o “capitalismo meritocrático liberal” (do Ocidente, que estamos habituados, EUA, Reino Unido, Brasil etc.) e o “capitalismo político” (da China), concluindo, ainda, que ambos os sistemas estão se aproximando.
De um lado, no nosso meritocrático liberal, dada a globalização, tem-se percebido novas formas de corrupção, manipulação do mercado e da informação, lavagem de dinheiro e tráfico de influências, que corroem o mérito (o “fazer por merecer”) e, consequentemente, a liberdade do cidadão, a democracia. 

Veja Também

Renda Cidadã pode incentivar o ócio e a natalidade? Não é bem assim

Salário mínimo na medida certa para fortalecer mercado de trabalho

CLT precisa mudar a forma como enxerga o pequeno empresário

Como consequência, a concentração de riqueza aumenta, deteriora-se a classe média e a pobreza se torna ainda mais extrema. Enquanto isso, do outro lado do globo, no capitalismo político chinês, cada vez menos o Estado participa do capital das empresas, a classe média cresce em níveis galopantes (e consequentemente os níveis de escolaridade), e a qualquer momento de seu desenvolvimento deve ocorrer a abertura democrática.
Portanto, enquanto a população ocidental se encontra polarizada entre esquerda e direita de ideologias rasas e ideias fragmentadas, o mundo real se divide em níveis e termos totalmente diversos, mostrando o quanto o senso comum se encontra deslocado da realidade político-econômica. 
A construção de um sistema pós-capitalista ou um novo capitalismo (como sugere Davos/2020) deve ser a forma equilibrada de alcançar a democracia um novo patamar, mais sustentável e com oportunidades de renda para todos. Para tanto, é preciso evitar extremismos ideológicos de qualquer lado, e alçar lideranças equilibradas, com o fim de retomar a importância das instituições e o retorno ao debate científico sério.

Cássio Moro

E juiz do Trabalho, doutorando em economia, mestre em Processo, especialista em Direito do Trabalho e economista. Professor de graduacao e pos-graduacao da FDV. Neste espaco, busca fazer uma analise moderna, critica e atual do mercado e do Direito do Trabalho

Tópicos Relacionados

Política
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Serra pode ter novas regras para uso de bicicletas elétricas; veja proposta
Imagem de destaque
Trecho da Linha Vermelha segue interditado em Cachoeiro até domingo (19)
Imagem de destaque
Sem pressão, sem prioridade: por que o suicídio LGBT segue fora da agenda real

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados