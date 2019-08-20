Casagrande recebe ministro de Bolsonaro e Rodrigo Maia no ES

Ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro, Tarcísio Gomes de Freitas. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, estará no Espírito Santo no próximo sábado (24). Ele vai participar da quarta reunião do Consórcio de Integração Sul-Sudeste (Cosud), que reúne os governadores do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

O chefe do Executivo estadual, Renato Casagrande (PSB), será o anfitrião do evento, que vai acontecer ao longo do dia no Palácio Anchieta, em Vitória.

Além de Freitas, também são esperados os presidentes da Câmara dos Deputados,

(DEM), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM). Além de um representante do Ministério de Minas e Energia.

“Até agora, o Maia e o Tarcísio confirmaram. Já o Alcolumbre e o secretário do Ministério de Minas e Energia foram convidados, mas ainda não deram uma resposta definitiva”, ponderou o socialista.

De acordo com Casagrande, entre as pautas principais da reunião estão os programas de infraestrutura para o Sul e Sudeste e a nova política do mercado de gás natural. “O encontro vai estar voltado para a retomada do desenvolvimento e para a geração de empregos.”

Questionado se Tarcísio tende a fazer algum anúncio ou trazer alguma novidade para o encontro em relação à infraestrutura capixaba, Casagrande observou que a ideia é debater as soluções não só para o Espírito Santo como para os demais entes. Mas contou que na “hora do cafezinho” vai aproveitar para tratar das agendas locais.

Renato Casagrande, governador do ES O encontro é mais para políticas nacionais, mas ao tomar um café com ele vou reforçar algumas agendas que já são conhecidas do ministro, como a busca por recursos para a continuidade do Contorno do Mestre Álvaro, a duplicação da BR 262 e os investimentos para as áreas portuária e ferroviária

Também vão ser tratadas a reforma tributária e a reinclusão dos Estados na reforma da Previdência. Além dos governadores, os secretários de Estado vão participar do evento, onde 10 áreas temáticas, entre elas educação, turismo, saúde e segurança, serão debatidas.

O EVENTO

A reunião do Consórcio de Integração Sul-Sudeste (Cosud) tem início às 8 horas e vai até as 18 horas de sábado, no Palácio Anchieta. Mas na noite de sexta-feira, Casagrande já vai começar a receber convidados para um jantar na Residência Oficial, na Praia da Costa, em Vila Velha.

O CARDÁPIO

Está previsto para o cardápio do jantar, segundo o governador Casagrande, as tradicionais moqueca e torta capixabas, além de alguma carne vermelha como alternativa aos pratos de peixes e frutos do mar.

OUTROS ENCONTROS

Antes do Espírito Santo, já receberam o grupo de governadores do Cosud os Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul.

