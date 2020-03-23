Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Comunicação

Coronavírus expõe um dos maiores desafios para a informação de qualidade

A população está assustada e o pânico é, de longe, o principal aliado do inimigo que pôs o mundo de joelhos, mostrou o tamanho da fragilidade humana e a miragem de tantas prepotências

Publicado em 23 de Março de 2020 às 05:00

Públicado em 

23 mar 2020 às 05:00
Carlos Alberto Di Franco

Colunista

Carlos Alberto Di Franco

Coronavírus e redes sociais: cuidados com disseminação de notícias falsas Crédito: A Gazeta/Divulgação
O coronavírus chegou com tudo. A população está assustada e o pânico é, de longe, o principal aliado do inimigo que pôs o mundo de joelhos, mostrou o tamanho da fragilidade humana e a miragem de tantas prepotências. Regiões inteiras do mundo estão isoladas. O globalismo recua e fecha fronteiras. Os mercados afundam. Museus estão vazios. Estádios de futebol perderam brilho, colorido e vibração. O Vaticano está mergulhado num silêncio que assombra. O papa, em uma de suas falas expressivas, está “enjaulado” no Palácio Apostólico.
Imagens de praças, ruas e avenidas fantasmas e de um mundo vestido de vazio reforça o pavor que boatos e notícias alarmantes na era das redes sociais amplificam barbaramente. Vídeos e informações irresponsáveis podem matar. A luta contra o coronavírus depende da competência, da capacidade estratégica e da seriedade das autoridades sanitárias. Mas a guerra – e estamos mergulhados num campo de batalha sem precedentes- só será ganha na trincheira da comunicação.

Veja Também

Bolsonaro insiste em minimizar coronavírus e critica governadores

Crise do coronavírus leva governo a avaliar socorro a estados

A doença é desafiante. Pode ter um brutal impacto na saúde pública. Do ponto de vista sanitário (as quarentenas, os cancelamentos de eventos, suspensão de aulas, planos de contingência) fazem todo sentido. São medidas que visam diminuir a velocidade com que a epidemia se alastra, de modo que os serviços de saúde não sejam colapsados por uma over demanda.
Os idosos devem ter cuidados especiais. Dos 10 aos 49 anos, a taxa de letalidade varia entre 0,2% e 0,4%, com salto para 1,3% nos pacientes entre 50 e 59 anos. Na faixa etária entre 60 e 69 anos, o índice é de 3,6%. O número sobe para 8% em infectados de 70 a 79 anos e chega a 15% entre os que têm mais de 80 anos. Os dados são do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China.

Veja Também

Fake news também são desafio após 1º caso de coronavírus no ES

Confira as principais fake news que circulam sobre o coronavírus

A taxa de mortalidade é até nove vezes maior entre pessoas com alguma doença crônica quando comparada à de pacientes sem patologia preexistente. Segundo dados do governo chinês, no grupo de infectados que não tinham nenhuma comorbidade, apenas 1,4% morreu. Já entre os pacientes com alguma doença cardiovascular, por exemplo, o índice chegou a 13,2%.
Estamos diante de um dos maiores desafios de comunicação da história. E o jornalismo de qualidade exerce um papel decisivo. É preciso informar com clareza e equilíbrio. Ouvir fontes confiáveis e passar informação rigorosa. Transparência informativa, rigor sem alarmismo e didatismo compõem a chave do sucesso.
Quando se escrever a história deste momento da humanidade - único, dramático e transformador - brilhará com força a chama da imprensa de qualidade. Muitos jornalistas estão dedicando a vida e correndo riscos para que você, amigo leitor, possa resguardar sua família com a força da informação correta e bem apurada. Que Deus proteja a todos nós!

Carlos Alberto Di Franco

É jornalista e bacharel em Direito. Especialista em Jornalismo Brasileiro e Comparado. Doutor em Comunicação pela Universidade de Navarra. Neste espaço, jornalismo e sociedade têm destaque

Tópicos Relacionados

Fake news jornalismo Saúde Covid-19 Coronavírus no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Lúcio Wanderley Santos Lima Filho foi morto a tiros no bairro Bebedouro, em Linhares
Homem é assassinado a tiros após confusão em festa em Linhares
Vacina da gripe
Por que é necessário tomar a vacina contra gripe todo ano?
Imagem Edicase Brasil
Como está o clima do agronegócio para 2026?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados