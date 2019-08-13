Cariacica vai integrar parques por ciclovias

Aline Nunes - interina

O parque linear São Conrado, em Cariacica, é uma das áreas que serão contempladas com uma rede cicloviária. Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cariacica

Dentro do plano de mobilidade para o município, Cariacica vai interligar os parques por meio de ciclovias e ciclofaixas. São quase 40 quilômetros de extensão de área exclusiva para percorrer a cidade de bicicleta e se deslocar entre as áreas verdes.

Em rede

Sete parques e unidades de conservação estarão contemplados no projeto: São Conrado, Santa Bárbara, Itanguá, Biquinha, O Cravo e a Rosa, Padre Gabriel e Moxuara. Também será instalado um Centro de Atendimento ao Turista, em frente à sede da prefeitura, que vai ser interligado à Rede Parque.

Arborização

Algumas áreas verdes já estão consolidadas, outras estão em execução. Nesses espaços são colocadas árvores nativas e outras espécies conforme a característica da região. A arborização começa pelos bairros da Rede Parque, mas depois se estenderá a outros locais.

Eixo de mobilidade

As ciclovias e ciclofaixas serão implementadas na sequência, e vão compor um dos eixos de mobilidade do município, com sinalização indicativa de todo o trecho a ser percorrido.

Lula Livre

Inconformado com o fato da deputada Iriny Lopes manter na porta de seu gabinete um cartaz com a inscrição “Lula Livre”, um eleitor, que não é petista, pediu a administração da Assembleia que tomasse providências. Mas teve sua petição negada, uma vez que à parlamentar está assegurado o direito de livre expressão.

Convocação

Não satisfeito com a resposta, agora está convocando deputados a assumir a sua causa no Legislativo estadual para acabar, segundo ele, com o culto a um criminoso. Resta saber se algum parlamentar vai querer entrar nessa briga e confrontar a Constituição Federal.

Rota de fuga

Por questão de segurança, o estacionamento em área portuária segue o padrão 'rota de fuga', ou seja, todos os veículos devem ser parados de frente para que, em caso de necessidade, a saída seja rápida.

Tem regra

Mas, no Cais Comercial de Vitória, parece que o pessoal da Alfândega não está sabendo da regra: há vários dias caminhões da Receita Federal estão parados em posição irregular, e ainda ocupam nove vagas.

Precisa desenhar?

E não para por aí. Nas portarias, todos os passageiros devem desembarcar e utilizar a catraca para acesso à área do porto, mas tem agente alfandegário que não quer saber, finge que não é com ele e permanece dentro do veículo.

Bumerangue

Análise de leitor sobre a movimentação de policiais insatisfeitos com a gestão de Renato Casagrande: a anistia concedida pelo governador no início do mandato, agora se volta contra ele.

Audiência

O secretário estadual da Segurança Pública, Roberto Sá, estará amanhã na 2ª Vara da Infância e Juventude, na Prainha, em Vila Velha, para prestar depoimento.

Prendeu dois

Ele é testemunha no caso em que foi responsável pela prisão de dois rapazes - um menor de idade - que mataram um homem na Praia da Costa, há pouco mais de dois meses.

Papo verde

Para ampliar a divulgação de ações do seu mandato, e ainda chegar aos eleitores com deficiência visual, o vereador de Vitória, Luiz Paulo Amorim, aderiu agora aos podcasts. Nos programas, gravados em áudio para a internet, vai falar de meio ambiente, mobilidade e direito dos idosos.

Na fé

Na sessão de ontem da Câmara de Itapemirim para apreciar pedido de cassação de vereador, teve torcida organizada para todo lado, Guarda Municipal para colocar ordem na Casa e até um padre foi acompanhar os trabalhos.

Novas leis

O comitê de integração de apoio às Reservas Particulares do Patrimônio Nacional (RPPNs) toma posse hoje, às 14h, no Iema. Com o grupo, a expectativa é para que desenvolvam projetos de lei de apoio ao meio ambiente.

S.O.S Praia do Canto

E logo mais, às 19h, a Assembleia promove debate sobre a segurança na Praia do Canto. O problema está tão crítico para quem é da região, que já é o terceiro grande encontro discutindo o tema no último mês.

Sem cola

O deputado Danilo Bahiense virou o declamador oficial de versículos bíblicos na abertura das sessões legislativas. E o faz "de cor e salteado.”

