Capitão Assumção já ocupou dois cargos no primeiro governo Casagrande

Capitão Assumção era aliado, mas agora é adversário de Casagrande. Crédito: Agência Brasil

Ferrenho crítico do governo Casagrande, o Capitão Assumção já foi por duas vezes ocupante de cargos comissionados na primeira gestão do socialista. Em março de 2011, logo após exercer o mandato de dois anos de deputado federal pelo PSB, o militar reformado foi nomeado diretor de Habilitação e Veículos do Detran. Ficou apenas sete meses no cargo.



Abrigado



Mas Assumção não ficou desamparado. Ainda em 2011, foi ser assessor especial da Secretaria da Casa Civil, pasta que faz a interlocução com a Assembleia Legislativa. Por lá o atual deputado estadual permaneceu de novembro de 2011 a 2013.

As críticas

Assumção iniciou suas críticas a Casagrande a partir de 22 de dezembro de 2013. Reclamou do aumento “ridículo” de R$ 17 para o soldado dos Bombeiros e citou que o governador foi direto para a sala do comandante-geral da corporação para uma reunião. “Como sempre abraçando os afortunados”, ironizou na época.

A voz

Entidades ligadas aos direitos humanos e à Igreja Católica se articularam ontem para reagir às declarações do Capitão Assumção (PSL), que ofereceu recompensa para quem matasse um assassino. “Não se pode admitir Justiça com as próprias mãos”, lembra o manifesto.

O silêncio

O MBL Espírito Santo, por sua vez, postou a notícia, mas não fez nenhum comentário, como costuma fazer quando se trata de assuntos e personagens ligados à esquerda.

Em casa

No grupo do PSL no WhatsApp não foi difícil encontrar quem manifestasse apoio ao discurso do aliado na Assembleia.

Contra a corrente

Mas também teve gente que condenou a atitude do deputado.

Vergonha mundial

O caso teve até repercussão internacional. A imprensa estrangeira procurou a assessoria do deputado e a Assembleia querendo uma posição oficial sobre o caso.

Tensão no ar

Assumção mudou sua rotina ontem: ficou o tempo todo fardado, inclusive no gabinete. Aliás, seu espaço de trabalho no Legislativo estava tão movimentado que foram consumidas várias garrafas de café.

Atrito

Uma repórter foi entrevistar Assumção, mas antes afirmou ao parlamentar que era contra o seu posicionamento. O deputado do PSL interrompeu a jornalista e disse que ela não estava ali para emitir opinião e sim para entrevistá-lo.

Recado à PM

Oficiais comentavam ontem que agora seria o momento oportuno de o Comando-Geral da PM tomar uma atitude mais drástica e proibir Assumção de usar a farda da corporação no exercício do seu mandato de deputado.

Questão de imagem

O argumento: as declarações do parlamentar respingam na imagem da Polícia Militar, representada simbolicamente na farda.

Enquanto isso...

O vereador Heliosandro MaTtos (PR) apresentou um projeto que cria um cadastro de pedófilos em Vila Velha.

450 anos de fé

O selo oficial dos 450 anos da Festa da Penha, que serão comemorados em 2020, será apresentado no próximo dia 27.

Recordar é viver

Do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, em postagem nas redes sociais quando era deputado federal, em 2015: “Trazer de volta a CPMF é bem a cara do petismo. É transferir a conta para os brasileiros”.

Desnomeado

O governo do Estado voltou atrás na nomeação do ex-governador César Colnago. O tucano tinha sido nomeado para exercer o cargo de assessor especial da Sesa com salário de R$ 5.742,59.

Alta rotatividade

O governo Bolsonaro está sendo conhecido como “motel”: ninguém fica lá por muito tempo.

Vidas Bandidas

A série de podcasts de A GAZETA, lançada no último dia 5, está com alta relevância nas plataformas digitais. No Spotify, dentro da categoria Crimes Reais, o produto está em destaque entre os primeiros. A novidade já chegou com uma excelente performance.

Alô, Ministério Público!

