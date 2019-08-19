Caminhão do Casagrande na mira do Moro?

Esta aconteceu na manhã de hoje no posto da PRF em Viana. Um motorista parou e anunciou:
– Bom-dia. O Moro mandou apresentar o caminhão do Casagrande para vistoria...
Silêncio total.
E um agente:
– Como assim? Não seria na Polícia Federal?
– Não. Estive em Guarapari, ele pediu para levar o caminhão a qualquer posto da PRF.
Mistério desfeito.
Na realidade, o PRF Sérgio Moura pediu para apresentar o caminhão de propriedade do Supermercado Casagrande na Polícia Rodoviária Federal para vistoria.
Este vídeo pode te interessar
Ah, bom!
A Gazeta integra oSaiba mais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.