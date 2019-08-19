Caminhão do Casagrande na mira do Moro?

Esta aconteceu na manhã de hoje no posto da PRF em Viana. Um motorista parou e anunciou:



– Bom-dia. O Moro mandou apresentar o caminhão do Casagrande para vistoria...



Silêncio total.



E um agente:



– Como assim? Não seria na Polícia Federal?



– Não. Estive em Guarapari, ele pediu para levar o caminhão a qualquer posto da PRF.



Mistério desfeito.



Na realidade, o PRF Sérgio Moura pediu para apresentar o caminhão de propriedade do Supermercado Casagrande na Polícia Rodoviária Federal para vistoria.