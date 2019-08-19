Colunistas
Caminhão do Casagrande na mira do Moro?

Vitória
Publicado em 19/08/2019 às 12h19
Atualizado em 11/12/2019 às 05h41

Esta aconteceu na manhã de hoje no posto da PRF em Viana. Um motorista parou e anunciou:

– Bom-dia. O Moro mandou apresentar o caminhão do Casagrande para vistoria...

Silêncio total.

E um agente:

– Como assim? Não seria na Polícia Federal?

– Não. Estive em Guarapari, ele pediu para levar o caminhão a qualquer posto da PRF.

Mistério desfeito.

Na realidade, o PRF Sérgio Moura pediu para apresentar o caminhão de propriedade do Supermercado Casagrande na Polícia Rodoviária Federal para vistoria.

Ah, bom!

